Українські військові уразили російський ЗРГК на території Азовсталі

27 лютого 2026 року в тимчасово окупованому Маріуполі Сили безпілотних систем уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”. Влучання сталося на території Азовсталі.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр.

За словами військового, ЗРГК “Панцир-С1” виявили й уразили пілоти 413 окремого полку Сил безпілотних систем “Рейд”. Зробити їм це вдалося засобом middle strike (середнього ураження), українського виробництва.

“Виявлення та знищення складових системи ППО противника дальньої, середньої та ближньої дальності — один із пріоритетів Птахів СБС”, — додав командувач.

