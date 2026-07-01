Українські військові утримують ключові позиції в Костянтинівці, — підрозділ “Фенікс”

Костянтинівка. Ілюстративне фото: 24 ОМБр

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В оточеній боями Костянтинівці українські військові утримують ключові позиції та знищують окупантів, яким вдалося проникнути на околиці міста. Окупанти продовжують тиснути піхотою та намагаються перевантажити роботу операторів українських безпілотників.

Про це розповів офіцер Головного відділу безпілотних авіасистем “Фенікс” Євген на позивний “Кактус” в етері “Єдині новини”.

За його словами, інтенсивність боїв на цьому відтинку висока — фактично безперервний процес. Війська країни-агресорки постійно застосовують малі піхотні групи, аби перенаситити передній край кількістю. Таким чином вони намагаються перевантажити роботу операторів безпілотних комплексів, аби ті фізично не встигали реагувати на загрозу та знищувати загарбників.

“Ми також збільшуємо свою присутність на цьому напрямку. Відпрацьовуємо по всіх цілях, які вдається виявити. Наш підрозділ тримає небо на цій ділянці цілодобово”, — запевнив оборонець.

Він уточнив, що російські війська також намагаються “чіплятися” за околиці Костянтинівки, заходячи в райони міста. Однак закріпитися в місті їм не вдається. Українські захисники в режимі онлайн відстежують будь-які переміщення окупантів. Як тільки фіксують таку присутність — “туди одразу прилітає”.

“Ключові позиції — за Силами оборони. Боротьба триває буквально за кожен напівзруйнований будинок, але місто ми не віддаємо і не віддамо”, — резюмував “Кактус”.

Нагадаємо, Сили оборони України здатні продовжувати оборону Костянтинівки, якщо постачання боєприпасів, безпілотників та особового складу збережеться на поточному рівні. Нині там тривають бої з російськими військовими, яким поступово вдається проникати до міської забудови.