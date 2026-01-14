Українські військові утримують Свято-Покровське поблизу Сіверська, — 10 бригада “Едельвейс”

Свято-Покровське на мапі. Фото: DeepState

Свято-Покровське поблизу Сіверська знаходиться під контролем Сил оборони. Бої за селище тривають, однак росіяни намагаються накопичити сили, аби прорватися туди.

Про це повідомили у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді “Едельвейс”.

За їхніми словами, українські військові продовжують утримувати Свято-Покровське на Слов’янському напрямку. Селище знаходиться за близько 11 кілометрів від Сіверська, звідки наприкінці грудня 2025-го відійшли Сили оборони.

За словами оборонців, окупанти зосередили додаткові резерви та намагаються накопичитися малими піхотними групами. Для атак вони використовують погодні умови.



Водночас, запевняють у бригаді, усі спроби російських військ захопити Свято-Покровське своєчасно виявляють та придушують вогневими засобами. Бої за населений пункт тривають.

Нагадаємо, протягом 2025 року російська армія понад 42,5 тисячі разів йшла в атаку на позиції оборонців ЗСУ в Донецькій області. Більшість штурмів українські захисники відбили, однак окремі невдачі призвели до втрати понад 2900 км² території Донеччини — це майже 11% усієї площі регіону.