Скриншот із відео 7 корпусу ДШВ

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Сили оборони України завдали авіаудару по мікрорайону “Лазурний” у Покровську. За даними військових, росіяни тривалий час використовували одну зі зруйнованих багатоповерхівок як базу для операторів БпЛА. Там також фіксували присутність інструкторів російського центру “Рубікон”.

Про результати удару повідомили у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За даними військових, інструктори центру “Рубікон” готували у мікрорайоні екіпажі безпілотників. Крім того, в одному з приміщень росіяни, ймовірно, зберігали боєприпаси, у складі яких були отруйні хімічні речовини.

Перед ударом розвідка 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади вивчала район зосередження російських військових. Там фіксували цілодобову роботу підрозділів аеророзвідки. Для координації та керування дронами окупанти використовували Wi-Fi-мости, роутери, антени й термінали Starlink.

Унаслідок авіаудару російські війська, за попередніми даними, втратили до двох пунктів роботи екіпажів БпЛА, вузол зв’язку та запаси боєприпасів. Військові також повідомляють про втрати росіян — до 10–15 людей.

У 7 корпусі ДШВ зазначають, що південну частину Покровська російські війська тривалий час використовують для накопичення особового складу, зокрема операторів безпілотників. Так окупанти намагаються знизити ризик ударів українських FPV-дронів та спростити власну логістику.

Ця частина Покровська прилягає до доріг, які з’єднують місто з іншими великими населеними пунктами на окупованій росіянами території.

Раніше ми писали, що Сили оборони уразили склад боєприпасів російської армії біля Амвросіївки на окупованій частині Донеччині.