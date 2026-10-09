Українські військові вдарили по ППО, складах і пунктах запуску дронів на Донеччині: що відомо

Український військових тримає безпілотник. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

По ППО, інфраструктурі для запуску дронів та логістиці російських загарбників українські військові завдали низки ударів 8-го та у ніч на 9 жовтня. Влучання були по окупованих частинах України, зокрема на Донеччині, а також по території Росії. Розповідаємо, що відомо про наслідки цих ударів.

Про результати уражень повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька Сили оборони України вкотре атакували місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА, а також командно-спостережний пункт російських військових.

У районах Рубіжного, Сентянівки та Луганська Луганської області, а також Веселого на Донеччині українські військові змогли уразити склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів загарбників.

Також військовим вдалося підтвердити знищення командно-спостережного пункту російських десантників в районі Українська на Донеччині (місто в Селидівській громаді). Це ураження відбулося 6 жовтня.

Також українські сили били по цілях у Росії: у районі Кудепсти Краснодарського краю Росії уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”, а у районі Строїтеля у Бєлгородській області влучили по польовому складу паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо вважає, що завершення російсько-української війни через дипломатичні переговори нині є “недосяжною” ціллю. Росіяни хочуть отримати повний контроль над Донецькою областю, а Україна відкидає ці вимоги.