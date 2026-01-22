Вибух на складі боєприпасів у Дебальцевому. Скриншот з відео місцевих мешканців, розміщеного у спільноті "Типове Дебальцеве"

Сили оборони України завдали серії ударів по тимчасово окупованій частині Донецької області. Під вогонь потрапили командно-спостережний пункт роти 76 десантно-штурмової дивізії армії Росії у Селидовому, а також місце зосередження російської піхоти з 74 бригади у цьому ж місті. Окрім цього, Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські військові уразили напередодні російський склад боєприпасів у Дебальцевому.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Склад боєприпасів, про який йдеться, належав 101 окремій бригаді матеріально-технічного забезпечення армії Росії. Після влучання по ньому на об’єкті фіксували “масштабну” детонацію, уточнюють у Генштабі ЗСУ.

OSINT-аналітики проєкту “Кіберборошно” геолокували кадри вибухів на зазначеному складі боєприпасів та дійшли висновку, що він був розташований в одній з будівель колишнього Дебальцівського заводу металургійного машинобудування (ДЗММ).

Влучання по об’єкту відбулося ввечері 20 грудня. Російська окупаційна адміністрація міста на своїх ресурсах у соціальних мережах вперше повідомила про детонацію боєприпасів о 20:01 за київським часом. Внаслідок детонації, писали ставленики Кремля, постраждала низка житлових будинків у місті, а також автобусний парк.

Нагадаємо, через розташування тимчасово окупованого міста Сіверська на низині росіянам для подальших штурмів доводиться рухатись на висоти, що збільшує їхні втрати. Втім, загарбники намагаються створити плацдарм для наступу в напрямку Дронівки та Закітного, одночасно розвиваючи логістику для подальших штурмів.