Окуповані Донецьк та Макіївка на мапі. Фото: DeepState

Сили оборони атакували дві локації на тимчасово окупованій частині Донецької області. Влучання фіксували на складі БпЛА у Макіївці та по живій силі у Донецьку.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, українським військовим вдалося вразити склад, де зберігали БпЛА — за більш як 40 кілометрів в окупованій Макіївці. Це сталося в ніч на 18 грудня 2025-го.

Тоді Сили оборони атакували зосередження живої сили загарбників зі 114 окремої мотострілецької бригади у Донецьку. Втрати військ країни-агресорки уточнюють.

“Продовжуємо вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити Росії припинити збройну агресію проти України”, — прокоментували у Генштабі.

Нагадаємо, війська країни-агресорки активізують сили на західних околицях Покровська — пробують прорватися до Гришиного. Тим часом у Мирнограді росіяни посилюють тиск на південно-східні райони міста.