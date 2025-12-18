Підтримати
Українські військові вдарили по складу БпЛА в Макіївці та живій силі у Донецьку (деталі)

Богдан Комаровський
Сили оборони атакували дві локації на тимчасово окупованій частині Донецької області. Влучання фіксували на складі БпЛА у Макіївці та по живій силі у Донецьку. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. 

За їхніми даними, українським військовим вдалося вразити склад, де зберігали БпЛА — за більш як 40 кілометрів в окупованій Макіївці. Це сталося в ніч на 18 грудня 2025-го. 

Тоді Сили оборони атакували зосередження живої сили загарбників зі 114 окремої мотострілецької бригади у Донецьку. Втрати військ країни-агресорки уточнюють. 

“Продовжуємо вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити Росії припинити збройну агресію проти України”, — прокоментували у Генштабі. 

Нагадаємо, війська країни-агресорки активізують сили на західних околицях Покровська — пробують прорватися до Гришиного. Тим часом у Мирнограді росіяни посилюють тиск на південно-східні райони міста.

