Українські військові б'ють по окупованій частині Донеччини. Скриншот відео СБС

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У ніч з 12 на 13 січня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали серії ударів по тимчасово окупованій частині Донецької області. Під вогнем були військові об’єкти у Макіївці, а також енергооб’єкти у Маріуполі та селищі Старий Крим.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний “Мадяр”.

Так, у Макіївці українські військові знищили склад боєприпасів ракетно-артилерійського озброєння 51 армії ЗС Росії. Окрім цього, у Макіївці також били по пункту технічного дозаправлення на території нафтобази.

У Маріуполі Сили безпілотних систем вдарили по підстанції “Мирній” на 330 кВ. Командувач СБС Роберт Бровді стверджує, що об’єкт був ключовим вузлом у системі енергопостачання та транзитною станцією для підстанції “Азовської” у селищі Старий Крим на 220 кВ. Остання також потрапила під удар, її військові називають критичним елементом енергозабезпечення промисловості, яку використовують в інтересах ВПК.

Удари по енергооб’єктах спричинили блекаут у Маріуполі, стверджує Роберт Бровді.

Операцію провели військовослужбовці 1 ОЦ СБС та батальйону “Кайрос” 414 бригади “Птахи Мадяра”.

Нагадаємо, попри морози, сніг і зледеніння, російські загарбники продовжують спроби наступу на Лиманському напрямку, використовуючи як піхотні штурми, так і легку техніку — мікроавтобуси типу “буханка” та мотоцикли. Українські військові продовжують оборонну операцію та зазначають, що кількісна перевага досі на боці росіян.