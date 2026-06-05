Судна, уражені пілотами СБС. Скриншот із відео, опублікованого Робертом Бровді

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Пілоти Сил безпілотних систем протягом ночі на п’яте червня завдали серії ударів по російських вантажних суднах у районі Маріуполя та селища Ялта на Донеччині, а також Бердянська на Запоріжжі. Переважну більшість суден, чотири із п’яти, уразили саме на Донеччині, по деяких із них били по кілька разів.

Про це повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

“Зафарбовані чорноморськими мародерами назви суден-суховантажів & танкерів та вимкнені радари, з метою тихої крадіжки українського зерна, перекидання військових вантажів та горючки, вже не передбачають ні тривалої живучості великих малорухомих цілей, віднесених до військових, ні регулярності перевезень”, — заявив Роберт Бровді.

Згідно з опублікованими кадрами, перше уражене судно стояло у порту Бердянська. Другий та третій кораблі уразили у прибережних водах поблизу селища Ялта на Донеччині. По обох били повторно.

Четверте судно уразили один раз, воно стояло у маріупольському порті. По п’ятому вдарили двічі у прибережних водах поблизу Маріуполя.

“Контрабандну логістику окупанта слід зупинити. Птахи 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем ввічливо відвідали суховантажі та танкер. Гарна оптика, важкі стокілограмові аргументи. Далі буде”, — зазначив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до очільника Росії Володимира Путіна з відкритим листом, у якому запропонував провести особисту зустріч у нейтральній країні, аби врегулювати війну. Він закликав російську сторону до припинення вогню та визначення чіткої дати прямих переговорів.