Українські військові врятували у Дружківці цивільного, якого атакував російський дрон: інший чоловік загинув

Українські військові рятують у Дружківці пораненого цивільного. Фото: з відео бригади "Хижак"

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Росіяни атакували дроном двох цивільних у Дружківці, коли ті їхали за водою. Один чоловік загинув на місці, а іншого помітили та врятували українські військові.

Про це повідомили у бригаді “Хижак”.

Там розповіли, що двоє мирних жителів везли на велосипеді баклажки з водою, коли їх атакував російський FPV-дрон. Один із цивільних загинув на місці, а інший — зазнав важких поранень. Чоловік залишився лежати на дорозі, втрачаючи кров.

Постраждалого містянина помітили українські бійці та, як кажуть, не гаючи організували для нього евакуацію. Чоловіка завантажили до бойової броньованої машини та доставили до медиків бригади.

“Ця трагедія — ще одне нагадування про те, наскільки небезпечно залишатися в прифронтових містах”, — додали військові.

Нагадаємо, Сили оборони повністю зачистили сили росіян, які ті накопичували протягом літа в смузі відповідальності 1-го корпусу “Азов”. Захисники зірвали спроби окупантів вийти на логістичні шляхи задля оточення Дружківки та вдарити у напрямку Добропілля. В операції брали участь декілька підрозділів.