Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Українські підрозділи посилили удари по тилах російських військ на Лиманському напрямку та перекрили їхні логістичні маршрути. Активність українських дронів впливає не лише на постачання армії-агресорки, а й впливає на їхню тактику під час штурмів.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів командир 1 механізованого батальйону “Каста” 66-ї бригади Олександр Новіков.

Так, кілька місяців тому українські військові відбили на півночі Донеччини механізований штурм російської армії, знищивши “практично весь” залучений особовий склад і бронетехніку. Російські підрозділи не змогли наблизитися навіть до переднього краю оборони, стверджує Олександр Новіков.

Він зазначив, що переважну більшість втрат під час цього бою російські військові зазнали через роботу українських дронів. Тому вони фактично відмовилися від використання важкої бронетехніки на цій ділянці фронту.

“Після цього противник зрозумів, що вже нема сенсу використовувати тут важку техніку. Вона вся нищиться, тому деяке використання мототехніки, БТР, якийсь там підвіз, це трапляється. Важкої техніки вже кілька місяців ми не спостерігаємо. І зауважу, що дуже збільшилася робота по тилах противника. І якраз там в тилах ми знищуємо і техніку противника, і логістичні шляхи взяли під контроль. Тож це також впливає на їх боєздатність”, — зазначив Олександр Новіков.

Він вважає, що підрозділи 20-ї армії Росії, які нині воюють на півночі Донеччини, нині зосереджені на виживанні, а не на наступальних операціях.

“Наразі основною метою 20 армії Росії, мабуть, є виживання… Подивимось, скільки ще часу, сил буде у них це все витримувати. Війна доволі така швидка наразі, от постійно зміни проходять, і ми відповідно реагуємо максимально швидко на те, що противник намагається нам представити”, — зазначив Олександр Новіков.

Нагадаємо, напередодні Угруповання об’єднаних сил повідомило про зростання російської активності одразу на кількох напрямках, найбільше — на Лиманському, який охоплює північ Донецької області. Також росіяни почали активніше діяти у сусідній Харківській області.