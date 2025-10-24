Український прапор у Торському. Скриншот із відео, опублікованого бійцями "Скелі"

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Бійці 425 окремого штурмового полку “Скеля” зачистили від російських сил село Торське на Лиманському напрямку. Військові розділили населений пункт, протяжність якого досягає 8,7 кілометра, на зони, які звільнили від російських військових.

Про це йдеться у відеосюжеті, опублікованому бійцями 425 окремого штурмового полку “Скеля”.

Загалом під час операції з повернення Торського під контроль у самому населеному пункті та на його околицях українським оборонцям вдалося знищити “до сотні російських військових”.

Більшість росіян у селі ховалася від українських ударів у підвалах та будинках, стверджують у “Скелі”. На вогневі точки загарбників українські важкі безпілотники-бомбардувальники скидали здвоєні протитанкові міни, аби зруйнувати укриття росіян.

За оцінкою підрозділу, вони у Торському перебували в деморалізованому стані. Загарбники подекуди здавалися в полон, однак їх неодноразово під час переведення до українських позицій атакували російські оператори БпЛА та артилеристи.

“Одночасно із зачисткою в Торському була виставлена позиція блокування на дорозі на Лиман, наша група на цій позиції протягом двох тижнів зупиняла просування ворога”, — додали у “Скелі”.

Зараз у Торському знову висить український прапор, кажуть військові. Його повісили у подвір’ї зруйнованої місцевої школи.

Нагадаємо, 22 жовтня українським військовим вдалося повернути під контроль Кучерів Яр — селище за 26 кілометрів від Добропілля. Населений пункт потрапив під окупацію під час боїв на цьому відтинку в серпні 2025-го.