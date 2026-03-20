Ка-52 падає на землю. Скриншот із відео, опублікованого "Мадяром"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Бійці 59 бригади Сил безпілотних систем знищили дроном російський ударний гелікоптер Ка-52 на Покровському напрямку. Борт уразили FPV-дроном на оптоволокні вдень 20 березня поблизу Надіївки Покровської громади.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

Гелікоптер вдалося уразити пілотам екіпажу “Балтика” 1 батальйону “Хижаки висот” 59 бригади Сил Безпілотних систем, поблизу Надіївки були загалом два гелікоптери. На опублікованих кадрах видно, як дрон спочатку промахується та не влучає у перший Ка-52, однак встигає знищити другий.

Через влучання дрона гелікоптер упав, однак його екіпаж вижив та спробував евакуюватися, їх також ліквідували дронами.

“По допомогу” ворожим пілотам прибули дрони пілотів 1 бату 414 обр “Птахи Мадяра” і завершили хробачий тріп”, — пише командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

“Хижаки висот” доповнили, що це вже другий російський гелікоптер, який їм вдалося знищити. Вартість Ка-52 “Алігатор” оцінюють у 16 млн доларів США.

“Це результат злагодженої роботи та майстерності наших хлопців. Машина вартістю близько 16 мільйонів доларів була знищена невеликим дроном у руках досвідченого пілота”, — пишуть у підрозділі.

