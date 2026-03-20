Підтримати
RU
Підтримати

Українські військові збили дроном гелікоптер окупантів на Покровському напрямку: екіпаж загинув, — командувач СБС

В'ячеслав Попович
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Бійці 59 бригади Сил безпілотних систем знищили дроном російський ударний гелікоптер Ка-52 на Покровському напрямку. Борт уразили FPV-дроном на оптоволокні вдень 20 березня поблизу Надіївки Покровської громади.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

Гелікоптер вдалося уразити пілотам екіпажу “Балтика” 1 батальйону “Хижаки висот” 59 бригади Сил Безпілотних систем, поблизу Надіївки були загалом два гелікоптери. На опублікованих кадрах видно, як дрон спочатку промахується та не влучає у перший Ка-52, однак встигає знищити другий.

FPV-дрон знищує російський гелікоптер Ка-52 на Покровському напрямку
Ка-52 за мить до знищення. Скриншот із відео, опублікованого “Мадяром”
Знищений гелікоптер Ка-52 окупантів після атаки українського FPV-дрона
Ка-52 на землі. Скриншот із відео, опублікованого “Мадяром”

Через влучання дрона гелікоптер упав, однак його екіпаж вижив та спробував евакуюватися, їх також ліквідували дронами.

“По допомогу” ворожим пілотам прибули дрони пілотів 1 бату 414 обр “Птахи Мадяра” і завершили хробачий тріп”, — пише командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

Українські військові 59 бригади СБС уражають Ка-52 дроном поблизу Надіївки
Члени екіпажу Ка-52 у об’єктиві FPV-дрона. Скриншот із відео, опублікованого “Мадяром”
Операція ЗСУ зі знищення російського гелікоптера Ка-52 на Покровському напрямку
Один із членів екіпажу Ка-52 у об’єктиві FPV-дрона. Скриншот із відео, опублікованого “Мадяром”

“Хижаки висот” доповнили, що це вже другий російський гелікоптер, який їм вдалося знищити. Вартість Ка-52 “Алігатор” оцінюють у 16 млн доларів США.

“Це результат злагодженої роботи та майстерності наших хлопців. Машина вартістю близько 16 мільйонів доларів була знищена невеликим дроном у руках досвідченого пілота”, — пишуть у підрозділі.

Нагадаємо, ЗСУ відбили масований штурм росіян на Лиманському напрямку. Під час спроби наступу окупанти задіяли понад 50 одиниць техніки й чисельний особовий склад. Та прорвати українську оборону їм не вдалося — натомість війська країни-агресорки зазнали втрат.

Завантажити ще...