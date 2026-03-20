ЗСУ відбили масований штурм росіян на Лиманському напрямку

ЗСУ знищують бронетехніку росіян на Лиманському напрямку. Скриншот Вільного Радіо з відео 66 ОМБр імені М. Хороброго

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Під час спроби наступу окупанти задіяли понад 50 одиниць техніки й чисельний особовий склад. Та прорвати українську оборону їм не вдалося — натомість війська країни-агресорки зазнали втрат.

Про це повідомили на офіційному каналі 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.

Користуючись погіршенням погодних умов, росіяни активізували зусилля й розпочали нову хвилю наступу на Лиманському напрямку. Щоб прорвати українську оборону, зокрема в зоні відповідальності 66 бригади, вони задіяли понад 50 мотоциклів і квадроциклів, бронетехніку й особовий склад.

Утім, підрозділу вдалося знешкодити 43 окупанти, знищити або уразити 6 одиниць бронетехніки, 10 квадроциклів і 5 мотоциклів.

“Частина росіян розпочали відступ, так і не наблизившись до переднього краю. Плани тих, хто таки наважився поїхати на штурм, підрозділи 66 ОМБр спільно з підрозділами Третього армійського корпусу та 20 бригади безпілотних систем К-2 зруйнували вщент”, — розповіли військові.

Відбити масований штурм вдалося без втрат з боку захисників.

