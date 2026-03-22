Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Сили оборони України знищили новітній російський ударний безпілотник “Клин” з бойовою частиною до 5 кг. Після цього фахівці показали його внутрішні компоненти та технічні особливості.
Фото уламків дрона опублікував радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, позивний Флеш.
За його словами, безпілотник має бойову частину до 5 кілограмів і оснащений системою автоматичного захоплення цілі, а також функцією повітряного підриву. Дальність польоту “Клина” сягає до 120 кілометрів, швидкість — до 120 км/год, а в повітрі він може перебувати до півтори години.
Окремо фахівець звернув увагу на сучасний акумулятор нової технології Li-AFB, який використовується в дроні.
“Клин” є відносно новою розробкою російської армії. Його вперше представили у жовтні 2025 року. Тоді заявляли, що дрон може використовувати елементи штучного інтелекту для самостійного виявлення та ураження цілей.
Де саме збили цей дрон, радник міністра оборони не уточнював.
Нагадаємо, що 22 березня ЗСУ вдарили по локаціях російський військ на ТОТ Донеччини. Ураження фіксували поблизу Великої Новосілки та Успенівки. Окрім військових обʼєктів під удари потрапила й жива сила загарбників.