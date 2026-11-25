Українські військові зривають спробу окупантів прорватися до Добропілля. Фото: з відео 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади

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На південних околицях селища Добропілля Січеславські десантники 7 корпусу ДШВ спільно із суміжними підрозділами зірвали спробу штурму російських військ. Попри складні погодні умови та сильний вітер, окупантам не вдалося прорвати українську оборону.

Про це повідомили на сторінці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

За їхніми даними, війська країни-агресорки намагалися атакувати позиції Сил оборони групою з 11 службовців за підтримки двох бронемашин. Окупанти розраховували на те, що негода унеможливить роботу безпілотників — сподівалися застати українських військових зненацька.

“Противник був впевнений, що при таких погодних умовах з сильним вітром, жодного дрона не може бути в повітрі. Помилявся. Ефекту несподіванки не вийшло”, — кажуть оборонці.

Рух російської колони завчасно виявив патрульний розрахунок FPV-дронів, який завдав першого удару. Після цього російські військові перегрупувалися в іншу бронемашину та спробували продовжити наступ у напрямку Добропілля.

Однак техніка підірвалася на мінному загородженні. Після її втрати вцілілі штурмовики розосередилися в найближчій лісосмузі.

“Завдяки злагодженій роботі екіпажів БпЛА різних підрозділів ворожий наступ остаточно зупинили — окупанти зазнали втрат у техніці та живій силі”, — додали в Січеславській бригаді.