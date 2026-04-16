Українські військові знищили об’єкти російського “Рубікону” на Донеччині: що відомо

Майстерня та склад "Рубікона" в Гірному перед ураженням пілотами СБС. Фото: "Мадяр"

Пілоти Сил безпілотних систем у ніч на 16 квітня вдарили по майстерні та складу дронів російського підрозділу “Рубікон”. Об’єкти були розташовані на тимчасово окупованих частинах Донецької області.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

Майстерня та склад “Рубікону” були розташовані у селищі Гірне у приміщенні місцевого будинку культури. На опублікованих командувачем СБС кадрах видно, що приміщення атакували близько шести українських дронів.

Це не всі удари по окупованих районах Донеччини, які пройшли у ніч на 16 квітня: пілоти 414 бригади “Птахи Мадяра” уразили російський ЗРК “Оса” у районі Водяного та макет ракетно-гарматного комплексу “Тунгуска” поблизу Валер’янівки.

Також Роберт “Мадяр” Бровді показав знищення дронами чотирьох вантажівок російських загарбників на Донеччині в ніч на 16 квітня.

Нагадаємо, українські військові стверджують, що контролюють логістику армії Росії в районі тимчасово окупованого Донецька. Пілоти 1 корпусу НГУ “Азов” опублікували кадри уражень техніки окупантів на кільцевій дорозі. Окрім цього, бійці пролетіли над центром міста та біля “Донбас Арени”.