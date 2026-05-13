Українські військові знищили російські командні пункти та вузол управління дронами на окупованій частині Донеччини

Українські дрони. Ілюстративне фото: AFP

Упродовж 12–13 травня 2026 року українські підрозділи завдали серії ударів по інфраструктурі російського угруповання на тимчасово окупованій частині Донецької області. Окрім цього, під вогнем були цілі в інших населених пунктах України та Росії. Розповідаємо, що відомо про операцію.

Про результати ураження розповіли у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Так, українські сили уразили командно-спостережні пункти російських військ у районах Старомлинівки, Соледара та Комишувахи. Усі три об’єкти розташовані на нині непідконтрольній легітимному уряду частині Донецької області.

У Генштабі уточнили, що також у регіоні окремим ударом вдалося знищити пункт управління безпілотниками у Мирному.

“Також українські воїни били по районах зосередження живої сили противника у Кінських Роздорах Запорізької області, Олешках Херсонської області, Тьоткіному Курської області Росії, Наумовці Бєлгородської області рф, а також у районах Мирного та Рівного на Донеччині й Варачиному Сумської області”, — уточнили у Генштабі.

Того ж дня Сили оборони вдарили по нафтовому термінaлу “Таманьнефтегаз” у селищі Волна Краснодарського краю. На об’єкті виникла пожежа, точний обсяг збитків уточнюється. Термінал забезпечує перевалку нафти, мазуту, дизельного пального та зріджених вуглеводневих газів і залучений до постачання пального для російських військ.

Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що один день війни з Росією коштує Україні приблизно 450 мільйонів доларів. Це у понад два рази більше, ніж у 2025 році.