Один день війни обходиться для України у близько 450 млн доларів, — Сибіга

Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що один день війни з Росією коштує Україні приблизно 450 мільйонів доларів. Це у понад два рази більше, ніж у 2025 році.

Про це посадовець розповів під час міжнародної безпекової конференції PISM Strategic Ark Conference.

За його даними, вартість одного дня війни з Росією обходиться Україні приблизно у 450 мільйонів доларів — ця цифра у понад два рази більша, ніж країна витрачала минулого року. Тоді голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа стверджувала, що йдеться про 172 мільйони доларів.

“Крім того, ми платимо кров’ю солдатів. Отже, це найбільший виклик для нас, бо ми платимо найвищу ціну”, — сказав Сибіга.

Посадовець зауважив, що цей рік може стати для України вирішальним у питанні досягнення миру, однак потрібна участь США.

“Я не вірю, або це нереалістично досягти справжнього процесу завершення наших мирних зусиль без американської сторони. Це неможливо. Нам потрібна їхня участь, але паралельно потрібен їхній вплив і тиск на Росію”, — додав міністр.

Нагадаємо, у вересні 2025 року президент Володимир Зеленський заявляв, що ціна одного року спротиву України російській агресії обходиться у 120 мільярдів доларів.

Тим часом на оборону у 2026 році український уряд планував виділити 2,8 трильйона гривень — це 27,2% усього ВВП, що на 168,6 мільярда більше, ніж виділялося на 2025 рік.