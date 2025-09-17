Зеленський розповів, скільки коштує один рік війни в Україні

Українські захисники. Ілюстративне фото: Defence Express

Президент Володимир Зеленський заявив, що нині ціна одного року спротиву України російській агресії обходиться у 120 мільярдів доларів.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції із головою Європарламенту Робертою Мецолою.

“Ціна цієї війни станом на зараз є викликом для нас. Ціна одного року — це 120 мільярдів доларів. 60 мільярдів дає український бюджет, а ще 60 — мені потрібно знайти на наступний рік”, — сказав президент Зеленський.

Водночас він наголосив, що пріоритетом для України є завершення війни.

“План “А” — це завершити війну, план “Б” — 120 мільярдів. І це великий виклик. Я не кажу, що у часи миру, тобто під час припинення вогню чи під час безпекових гарантій, нам потрібні будуть такі ж великі протягом 10 років, але в будь-якому випадку ви повинні розуміти об’єм цього питання”, — додав глава держави

Зазначимо, що на оборону у 2026 році український уряд планує виділити 2,8 трильйона гривень — це 27,2% усього ВВП, що на 168,6 мільярда більше, ніж виділялося на 2025 рік.

Також на виробництво української зброї планують виділити щонайменше 44,3 мільярда гривень. Це включатиме виготовлення боєприпасів, ракет, протиракетної оборони, авіаційної та бронетанкової техніки.

Нагадаємо, близько 77 мільйонів гривень отримали Сили оборони з бюджету Донецької області. Цим коштом обіцяють закупити устаткування, яке допоможе військовим боронити регіон.