Російський прапор у Костянтинівці. Скриншот із відео, опублікованого бригадою "Лють"

Бійці штурмової бригади “Лють” знищили дроном російський прапор, який окупанти скинули з дрона один із промислових об’єктів у Костянтинівці. За словами українських військових, триколор не провисів на споруді й хвилини.

Про це повідомили в об’єднаній штурмовій бригаді Національної поліції України “Лють”.

“Побєдобєсіє” окупантів у розпалі. Вони намагаються «годувати» свій народ дешевими постановками. Цього разу не придумали нічого кращого, як за допомогою дрона вивісити свою триколорну ганчірку”, — повідомили військові.

Там зазначили, що менш як через хвилину прапор знищили оператори БпЛА Штурмового полку “Луганськ”, який входить до бригади “Лють”.

“Костянтинівка — це Україна. Була, є і буде. Ми на своїй землі. І жоден чужий прапор цього не змінить”, — зазначили в підрозділі.

Нагадаємо, 13 листопада 2025 року загарбники вивісили російський прапор над територією однієї з шахт ДП “Мирноградвугілля” на південному сході Мирнограда, аби створити ілюзію перебування в місті. Стяг не провисів на шахтному копері й доби, його знищили українські морські піхотинці.