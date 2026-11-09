Українські військові знищили станцію подавлення супутникового звʼязку в районі окупованої Сартани

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Сили оборони знову атакували військовій цілі росіян на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу їм вдалося уразити станцію подавлення звʼязку Starlink в районі Сартани. Також під удари потрапив склад поблизу Красногорівки.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
За їхніми даними, 8 та в ніч на 9 листопада підрозділи Сил оборони уразили низку військових цілей російської армії. Деякі з цих ударів були, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області.
Так, в районі Сартани знищили російську станцію подавлення супутникового звʼязку Starlink, якою загарбники намагалися перебивати роботу українських пілотів. Менше таких обʼєктів — стабільніший зв’язок для українських підрозділів і точніше відпрацювання дронів, зазначили у Генштабі.
Разом із тим оборонці били по логістиці окупантів поблизу Красногорівки. Там вдалося уразити склад матеріально-технічних засобів.
“Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України”, — додали у відомстві.
Нагадаємо, українські військові знайшли та знищили майстерню, а також склад безпілотників і засобів РЕБ у тилу російських армійців на тимчасово окупованій частині Донецької області. Ціль розташовувалася на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту.