Українські військові знищили станцію подавлення супутникового звʼязку в районі окупованої Сартани

Станція подавлення звʼязку. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

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Сили оборони знову атакували військовій цілі росіян на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу їм вдалося уразити станцію подавлення звʼязку Starlink в районі Сартани. Також під удари потрапив склад поблизу Красногорівки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, 8 та в ніч на 9 листопада підрозділи Сил оборони уразили низку військових цілей російської армії. Деякі з цих ударів були, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Так, в районі Сартани знищили російську станцію подавлення супутникового звʼязку Starlink, якою загарбники намагалися перебивати роботу українських пілотів. Менше таких обʼєктів — стабільніший зв’язок для українських підрозділів і точніше відпрацювання дронів, зазначили у Генштабі.

Разом із тим оборонці били по логістиці окупантів поблизу Красногорівки. Там вдалося уразити склад матеріально-технічних засобів.

“Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України”, — додали у відомстві.