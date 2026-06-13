Українські захисники знищили шість позицій окупантів у Покровську, з яких запускали безпілотники

Бійців ЗСУ завдають ударів по операторах БПЛА армії РФ у Покровську, червень 2026 року. Скриншот відео: 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ

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Бійці 7 корпусу ДШВ ЗСУ знищили мережу із шести точок зльоту російських безпілотників у Покровську. Під удар потрапили приміщення кафе, дитячого магазину, бібліотеки та приватних будинків. Окупанти з цих споруд запускали БПЛА, якими полювали на логістику українських захисників.

Про удари по росіянах розповіли в пресслужбі 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

“Серед локацій — приміщення в районі міського кафе, магазину дитячих товарів, бібліотеки та зруйнованого будинку у приватному секторі. Ці місця ворог (росіяни, — ред.) задіював для виконання бойових вильотів дронами та нанесення вогневого ураження по позиціях українських військових, зокрема, по логістичних шляхах”, — пишуть у пресслужбі 7-го корпусу ДШВ ЗСУ.

Місця, звідки окупаційні війська запускали безпілотники, вдалося виявити завдяки аналізу дій росіян. Позиції ж знищували точково безпілотниками.

Нагадаємо, ситуація у Костянтинівці теж залишається складною для українських захисників — окупанти тиснуть з трьох флангів, намагаються поодиноко просочуватися у місто, а забудову знищують КАБами та дронами. Та у забудові окупанти не мають позицій, стверджують у ЗСУ.