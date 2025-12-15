Ілюстративне фото: Вільне радіо

16 грудня Червоний Хрест проведе онлайн-тренінг для жінок із планування особистої стратегії на 2026 рік. Захід є безкоштовним, його проводять у межах програми “Підтримка розширення економічних прав жінок в Україні”. Розповідаємо, що відомо про тренінг та як до нього доєднатися.

Про проведення тренінгу Вільному Радіо повідомили представники Товариства Червоного Хреста України.

Зустріч дозволить учасницям визначити власні цінності й пріоритети, знайти внутрішній фокус та сформувати чітке бачення подальшого розвитку, обіцяють організатори.

До тренінгу можуть приєднатися жінки, які хочуть здобути нові компетенції, повернутися до проф. діяльності або розвинути власні ініціативи. Окрім цього, на зустрічі чекатимуть і жінок, які постраждали від війни, зокрема ВПО, українок, які втратили роботу чи бізнес, жінок з інвалідністю, матерів-одиначок та ветеранок.

Тренінг почнеться 16 грудня о 19:00. Для того, аби долучитися до заходу, треба пройти попередню реєстрацію за посиланням.

