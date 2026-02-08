Опалення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Надавачі комунальних послуг мають перерахувати плату за тепло- і водопостачання, а також вивезення сміття з 1 січня. Оновлені суми мають відобразитися в лютневих платіжках.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з постанови на Урядовому порталі.

За документом, комунальники не будуть нараховувати плату за воду, опалення та вивезення сміття, якщо споживачі їх не отримували з 1 січня. Водночас вони можуть нараховувати меншу вартість – якщо люди отримували послугу в меншому обсязі або невідповідної якості.

Надавачі послуг мають самостійно перерахувати вартість платіжок. Також фахівці повинні оприлюднити кількість днів, коли мешканці тієї чи іншої багатоповерхівки не отримували тепло, воду, або в їхньому будинку не вивозили сміття.

Оновлені суми за комуналку попереднього місяця українці отримають в лютневих платіжках.

