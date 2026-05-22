В Україні стартував національний проєкт “Досвід має значення” для людей віком від 50 років. Учасникам пропонують безкоштовне навчання, короткострокове стажування та допомогу з пошуком роботи. Долучитися можуть як люди, які шукають роботу, так і роботодавці. Журналісти Вільного Радіо розібралися, хто може взяти участь у програмі, що пропонують учасникам та як подати заявку.
Проєкт насамперед орієнтований на людей 50+ років, які хочуть повернутися на ринок праці, змінити сферу діяльності або оновити професійні навички. Втім, подати заявку можуть усі охочі — незалежно від віку, професії чи рівня освіти.
Організатори зазначають, що програма працює за принципом протидії віковій дискримінації. Головними умовами участі є бажання працювати, готовність професійно розвиватися та опановувати сучасні інструменти.
Також до проєкту можуть долучитися роботодавці, які готові приймати учасників на стажування або працевлаштовувати їх.
Національний проєкт “Досвід має значення” реалізують спільно з Державною службою зайнятості, бізнесом та громадськими організаціями.
Програму запустили через нестачу працівників у різних сферах та для підтримки людей із професійним досвідом, які хочуть залишатися активними на ринку праці.
Учасникам пропонують:
Стажування триває 10 робочих днів. Після його завершення роботодавець може запропонувати людині постійну роботу.
Якщо після співбесіди кандидат не підійшов на вакансію, він може повторно взяти участь у відборі. Кар’єрний радник служби зайнятості допоможе підібрати інші варіанти роботи.
Щоб долучитися до проєкту, потрібно зайти на сайт Державної служби зайнятості та перейти у розділи:
“Навчання дорослих” — “Короткострокове практичне стажування” — “Національний проєкт “Досвід має значення”.
Після цього можна обрати один із двох варіантів:
Після переходу до анкети потрібно погодитися на обробку персональних даних та натиснути кнопку “Долучитися”.
Далі необхідно вказати:
Окремо потрібно описати свій професійний досвід:
Також учасникам пропонують обрати безкоштовні навчальні модулі.
Модуль 1. Карʼєрна стратегія та самопрезентація
Учасників навчатимуть складати резюме, готуватися до співбесід, планувати пошук роботи та презентувати власний досвід роботодавцям.
Модуль 2. Цифрові навички та штучний інтелект
У цьому модулі навчатимуть користуватися:
Модуль 3. Взаємодія в командах різного віку
Допоможе навчитися працювати у колективах із людьми різного віку, сприймати зворотний зв’язок та ефективно комунікувати в команді.
Якщо на момент подання заявки потрібної учаснику вакансії немає, його дані додадуть до бази, а фахівці служби зайнятості допомагатимуть із пошуком роботи надалі.
Бізнесу також потрібно погодитися на обробку персональних даних та заповнити анкету. У ній необхідно вказати:
Окремо потрібно описати інформацію про вакансію, вимоги до кандидата та умови стажування.
Після реєстрації система автоматично зіставить досвід кандидата з доступними вакансіями. Протягом двох робочих днів із учасником має зв’язатися фахівець служби зайнятості та пояснити подальші кроки.
Після стажування можливі кілька варіантів:
Питання оплати стажування кожен роботодавець погоджує окремо. У службі зайнятості радять уточнювати це ще під час співбесіди.
Попередній графік проєкту такий:
