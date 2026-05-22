В Україні стартував національний проєкт “Досвід має значення” для людей віком від 50 років. Учасникам пропонують безкоштовне навчання, короткострокове стажування та допомогу з пошуком роботи. Долучитися можуть як люди, які шукають роботу, так і роботодавці. Журналісти Вільного Радіо розібралися, хто може взяти участь у програмі, що пропонують учасникам та як подати заявку.

Хто може долучитися до програми “Досвід має значення”

Проєкт насамперед орієнтований на людей 50+ років, які хочуть повернутися на ринок праці, змінити сферу діяльності або оновити професійні навички. Втім, подати заявку можуть усі охочі — незалежно від віку, професії чи рівня освіти.

Організатори зазначають, що програма працює за принципом протидії віковій дискримінації. Головними умовами участі є бажання працювати, готовність професійно розвиватися та опановувати сучасні інструменти.

Також до проєкту можуть долучитися роботодавці, які готові приймати учасників на стажування або працевлаштовувати їх.

Що передбачає програма

Національний проєкт “Досвід має значення” реалізують спільно з Державною службою зайнятості, бізнесом та громадськими організаціями.

Програму запустили через нестачу працівників у різних сферах та для підтримки людей із професійним досвідом, які хочуть залишатися активними на ринку праці.

Учасникам пропонують:

безкоштовне навчання;

оновлення професійних і цифрових навичок;

допомогу з пошуком вакансій;

співбесіди з роботодавцями;

короткострокове стажування;

можливість подальшого працевлаштування.

Стажування триває 10 робочих днів. Після його завершення роботодавець може запропонувати людині постійну роботу.

Якщо після співбесіди кандидат не підійшов на вакансію, він може повторно взяти участь у відборі. Кар’єрний радник служби зайнятості допоможе підібрати інші варіанти роботи.

Як подати заявку на участь у програмі

Щоб долучитися до проєкту, потрібно зайти на сайт Державної служби зайнятості та перейти у розділи:

“Навчання дорослих” — “Короткострокове практичне стажування” — “Національний проєкт “Досвід має значення”.

Після цього можна обрати один із двох варіантів:

“Подати заявку як фахівець 50+”;

“Подати заявку як роботодавець”.

Як подати заявку людям, які шукають роботу

Після переходу до анкети потрібно погодитися на обробку персональних даних та натиснути кнопку “Долучитися”.

Далі необхідно вказати:

прізвище, ім’я та по батькові;

дату народження;

паспортні дані;

рівень освіти;

адресу проживання;

номер телефону;

електронну пошту;

бажаний спосіб зв’язку.

Анкета, яку необхідно заповнити учаснику. Скриншот з сайту Державної служби зайнятості

Окремо потрібно описати свій професійний досвід:

вказати професію та спеціальність;

описати навички;

зазначити ключові досягнення;

обрати бажану сферу роботи;

вказати свої сильні сторони.

Також учасникам пропонують обрати безкоштовні навчальні модулі.

Модуль 1. Карʼєрна стратегія та самопрезентація

Учасників навчатимуть складати резюме, готуватися до співбесід, планувати пошук роботи та презентувати власний досвід роботодавцям.

Модуль 2. Цифрові навички та штучний інтелект

У цьому модулі навчатимуть користуватися:

Google Drive;

Zoom;

месенджерами;

ChatGPT та іншими цифровими інструментами для роботи й повсякденних завдань.

Модуль 3. Взаємодія в командах різного віку

Допоможе навчитися працювати у колективах із людьми різного віку, сприймати зворотний зв’язок та ефективно комунікувати в команді.

Якщо на момент подання заявки потрібної учаснику вакансії немає, його дані додадуть до бази, а фахівці служби зайнятості допомагатимуть із пошуком роботи надалі.

Як долучитися роботодавцям

Бізнесу також потрібно погодитися на обробку персональних даних та заповнити анкету. У ній необхідно вказати:

назву компанії;

код ЄДРПОУ або дані ФОП;

сферу діяльності;

контактну особу та її посаду;

телефон, електронну пошту та вебсайт;

адресу ведення діяльності.

Окремо потрібно описати інформацію про вакансію, вимоги до кандидата та умови стажування.

Інформація про вакансію, яку необхідно внести роботодавцю. Скриншот з сайту Державної служби зайнятості

Вимоги до кандидата, які просять внести роботодавцю. Скриншот з сайту Державної служби зайнятості

Що буде після подання заявки

Після реєстрації система автоматично зіставить досвід кандидата з доступними вакансіями. Протягом двох робочих днів із учасником має зв’язатися фахівець служби зайнятості та пояснити подальші кроки.

Покроковий алгоритм та графік програми “Досвід має значення”. Скриншот з сайту Державної служби зайнятості

Після стажування можливі кілька варіантів:

працевлаштування;

завершення участі без подальшої роботи;

дострокове припинення стажування за ініціативою однієї зі сторін.

Чи оплачують стажування

Питання оплати стажування кожен роботодавець погоджує окремо. У службі зайнятості радять уточнювати це ще під час співбесіди.

Коли проходитимуть етапи програми

Попередній графік проєкту такий:

у травні триває подання заявок;

у червні та липні проходитиме навчання;

у липні та серпні проводитимуть співбесіди;

із липня до вересня триватиме стажування;

у вересні та жовтні учасникам допомагатимуть із працевлаштуванням.

