Підтримати
RU
Підтримати

Українців просять розповісти про свої проблеми, щоб врахувати їх під час роботи у 2027 році: як заповнити форму

Євген Вакуленко
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Рахункова палата України просить ветеранів війни, переселенців, людей з інвалідністю та інших громадян пройти опитування щодо їхніх потреб. Відповіді необхідні, щоб скоригувати бюджет і роботу органів влади у 2027 році. Розповідаємо, де заповнити форму.

 

Про опитування повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

Поділитися просять думками щодо:

  • доступності публічних послуг;
  • стану інфраструктури;
  • роботи закладів освіти;
  • охорони здоров’я;
  • соціальної підтримки;
  • підтримки ВПО та ветеранів війни.

Посадовці гарантують, що опитування анонімне. Для заповнення форми перейдіть за посиланням.

Нагадаємо, не менш як 180 тисяч гривень з бюджету Бахмутської громади спрямують на заохочення для обдарованих дітей. Стипендіати — вихованці школи мистецтв.

Завантажити ще...