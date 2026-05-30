Українців просять розповісти про свої проблеми, щоб врахувати їх під час роботи у 2027 році. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Рахункова палата України просить ветеранів війни, переселенців, людей з інвалідністю та інших громадян пройти опитування щодо їхніх потреб. Відповіді необхідні, щоб скоригувати бюджет і роботу органів влади у 2027 році. Розповідаємо, де заповнити форму.

Про опитування повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

Поділитися просять думками щодо:

доступності публічних послуг;

стану інфраструктури;

роботи закладів освіти;

охорони здоров’я;

соціальної підтримки;

підтримки ВПО та ветеранів війни.

Посадовці гарантують, що опитування анонімне. Для заповнення форми перейдіть за посиланням.

Нагадаємо, не менш як 180 тисяч гривень з бюджету Бахмутської громади спрямують на заохочення для обдарованих дітей. Стипендіати — вихованці школи мистецтв.