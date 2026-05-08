Українців запрошують на безкоштовне навчання з використання ШІ: як подати заявку

Навчання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Українці можуть взяти участь у програмі “Сертифікація Google із професійного використання ШІ”. Подати заявки можна до 25 травня, а по закінченню курсу учасники отримають сертифікат.

Безкоштовний доступ до ШІ-навчання для українців надають Український ветеранський фонд разом з Google.

Навчання допоможе розібратися в основах ШІ, навчитися створювати контент, аналізувати дані та навіть використовувати штучний інтелект для розробки застосунків.

“Ініціатива стане у пригоді як фахівцям, що хочуть оптимізувати свою щоденну роботу, так і тим, хто прагне виділитися на ринку праці, маючи у портфоліо реальні ШІ-кейси”, — уточнюють організатори.

Програма складається з 7 курсів – кожен курс можна пройти за годину, а опанувати всю програму можна менш ніж за 10 годин у власному темпі. Включає понад 20 практичних завдань.

Що отримають учасники:

Безплатний доступ до програми “Сертифікація Google із професійного використання ШІ” на Coursera.

Офіційні сертифікати від Coursera після успішного завершення курсів.

Практичні навички.

Аби взяти участь, до 25 травня необхідно заповнити анкету.

З додатковими питаннями можна звернутись за електронною адресою: [email protected]

