Українців запрошують на безкоштовне навчання з використання ШІ: як подати заявку

Українці можуть взяти участь у програмі “Сертифікація Google із професійного використання ШІ”. Подати заявки можна до 25 травня, а по закінченню курсу учасники отримають сертифікат.
Безкоштовний доступ до ШІ-навчання для українців надають Український ветеранський фонд разом з Google.
Навчання допоможе розібратися в основах ШІ, навчитися створювати контент, аналізувати дані та навіть використовувати штучний інтелект для розробки застосунків.
“Ініціатива стане у пригоді як фахівцям, що хочуть оптимізувати свою щоденну роботу, так і тим, хто прагне виділитися на ринку праці, маючи у портфоліо реальні ШІ-кейси”, — уточнюють організатори.
Програма складається з 7 курсів – кожен курс можна пройти за годину, а опанувати всю програму можна менш ніж за 10 годин у власному темпі. Включає понад 20 практичних завдань.
Що отримають учасники:
Аби взяти участь, до 25 травня необхідно заповнити анкету.
З додатковими питаннями можна звернутись за електронною адресою: [email protected]
