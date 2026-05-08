Українців запрошують на безкоштовне навчання з використання ШІ: як подати заявку

Ганна Назарова
Українці можуть взяти участь у програмі “Сертифікація Google із професійного використання ШІ”. Подати заявки можна до 25 травня, а по закінченню курсу учасники отримають сертифікат. 

 

Безкоштовний доступ до ШІ-навчання для українців надають Український ветеранський фонд разом з Google.

Навчання допоможе розібратися в основах ШІ, навчитися створювати контент, аналізувати дані та навіть використовувати штучний інтелект для розробки застосунків.

“Ініціатива стане у пригоді як фахівцям, що хочуть оптимізувати свою щоденну роботу, так і тим, хто прагне виділитися на ринку праці, маючи у портфоліо реальні ШІ-кейси”, — уточнюють організатори. 

Програма складається з 7 курсів – кожен курс можна пройти за годину, а опанувати всю програму можна менш ніж за 10 годин у власному темпі. Включає понад 20 практичних завдань.

Що отримають учасники:

  • Безплатний доступ до програми “Сертифікація Google із професійного використання ШІ” на Coursera.
  • Офіційні сертифікати від Coursera після успішного завершення курсів.
  • Практичні навички.

Аби взяти участь, до 25 травня необхідно заповнити анкету.

З додатковими питаннями можна звернутись за електронною адресою: [email protected]

