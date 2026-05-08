Виплати мобілізованим жителям Торецької громади: скільки і як подати заявку

Жителі Торецької громади, які були мобілізовані або вперше уклали контракт на військову службу з 2024 року і пізніше, можуть отримати від 33 тисяч до 50 тисяч гривень допомоги. Розповідаємо, як подати заявку на виплату.
Отримати виплати з бюджету громади можуть жителі громади, які були мобілізовані або вперше уклали контракт на проходження військової служби після 1 січня 2024 року.
Розмір допомоги:
мобілізованим – 10 прожиткових мінімумів для працездатних людей (у 2026 році – 33 280 грн);
тим, хто вперше уклав контракт – 50 000 грн.
Які документи необхідні:
заява;
копія паспорта або ID-картки;
витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання;
копія РНОКПП;
копія довідки ВПО (за наявності);
довідка військової частини про факт проходження військової служби із зазначенням дати призову або первинного підписання контракту. Термін дії довідки – 60 днів з дати її оформлення, або інші документи, що підтверджують дату початку служби;
реквізити банківського рахунку у форматі IBAN (Ощадбанк, Приватбанк, ПУМБ, Сенс Банк або Укргазбанк).
Подати документи можна:
особисто в хабах Торецької громади в Дніпрі, Кременчуці, Києві;
надіслати Новою поштою, кур’єрською доставкою на адресу: Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41, офіс 204. Отримувач — Управління соціального захисту населення Торецької МВА (ЄДРПОУ 26000411), телефон (099)611-89-54. Витрати на доставку покриває відправник.
Детальну інформацію можна отримати в Управлінні соціального захисту населення з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00 за телефонами: (099)611-89-54; (063)546-76-87.