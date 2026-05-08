Виплати мобілізованим жителям Торецької громади: скільки і як подати заявку

Жителі Торецької громади, які були мобілізовані або вперше уклали контракт на військову службу з 2024 року і пізніше, можуть отримати від 33 тисяч до 50 тисяч гривень допомоги. Розповідаємо, як подати заявку на виплату.

Про можливість повідомили у Торецькій МВА.

Отримати виплати з бюджету громади можуть жителі громади, які були мобілізовані або вперше уклали контракт на проходження військової служби після 1 січня 2024 року.

Розмір допомоги:

мобілізованим – 10 прожиткових мінімумів для працездатних людей (у 2026 році – 33 280 грн);

тим, хто вперше уклав контракт – 50 000 грн.

Які документи необхідні:

заява;

копія паспорта або ID-картки;

витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання;

копія РНОКПП;

копія довідки ВПО (за наявності);

довідка військової частини про факт проходження військової служби із зазначенням дати призову або первинного підписання контракту. Термін дії довідки – 60 днів з дати її оформлення, або інші документи, що підтверджують дату початку служби;

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN (Ощадбанк, Приватбанк, ПУМБ, Сенс Банк або Укргазбанк).

Подати документи можна:

особисто в хабах Торецької громади в Дніпрі, Кременчуці, Києві;

надіслати Новою поштою, кур’єрською доставкою на адресу: Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41, офіс 204. Отримувач — Управління соціального захисту населення Торецької МВА (ЄДРПОУ 26000411), телефон (099)611-89-54. Витрати на доставку покриває відправник.

Детальну інформацію можна отримати в Управлінні соціального захисту населення з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00 за телефонами: (099)611-89-54; (063)546-76-87.

