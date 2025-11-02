Підтримайте Вільне Радіо
2 листопада 2025 року на Донеччині скасували приміський потяг зі Слов’янська до Райгородка, а також зворотний маршрут із Райгородка до Слов’янська. Причини не уточнюють, але запевняють, що це тимчасово.
Про скасування приміських потягів повідомили в пресслужбі Укрзалізниці. Зокрема скасували потяги:
Як альтернативу залізничники радять користуватися іншим транспортом — наприклад, автобусами, які організувала місцева військова адміністрація.
Нагадаємо, цього ж дня на Донеччині скасували рух п’яти електричок і змінили маршрути ще трьох. Зокрема не будуть ходити п’ять приміських потягів сполучення Слов’янськ — Краматорськ.