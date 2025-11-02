Укрзалізниця скасувала на 2 листопада електричку зі Слов’янська до Райгородка та зворотний маршрут. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

2 листопада 2025 року на Донеччині скасували приміський потяг зі Слов’янська до Райгородка, а також зворотний маршрут із Райгородка до Слов’янська. Причини не уточнюють, але запевняють, що це тимчасово.

Про скасування приміських потягів повідомили в пресслужбі Укрзалізниці. Зокрема скасували потяги:

№6604 Словʼянськ — Райгородок;

№6605 Райгородок — Словʼянськ.

Як альтернативу залізничники радять користуватися іншим транспортом — наприклад, автобусами, які організувала місцева військова адміністрація.

Нагадаємо, цього ж дня на Донеччині скасували рух п’яти електричок і змінили маршрути ще трьох. Зокрема не будуть ходити п’ять приміських потягів сполучення Слов’янськ — Краматорськ.