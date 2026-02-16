Поїзд. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

У неділю, 15 лютого, внаслідок російських ударів по Харківщині постраждала залізнична інфраструктура у Лозівському районі. Станом на ранок 16 лютого рух поїздів у Лозовій відновили, однак до Краматорська пасажирів, як і попередні тижні, відвозитимуть автобусами.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

“Відновили рух на пошкодженій дільниці в Лозовій, проте від Лозової в напрямку Краматорська наразі просимо скористатися автобусами. “Проліска” везе безкоштовно і обов’язково реєструє своїх пасажирів перед посадкою, просимо поставитися до цього процесу з розумінням”, — пишуть в УЗ.

У благодійному фонді “Проліска” раніше розповіли Вільному Радіо, що автобуси курсують до Лозової з Краматорська та Словʼянська — нині це кінцева та відправна напрямку.

Записатися на рейс можна з 9:00 до 18:00 за цим номером телефону: +38 (099) 369-28-18. Там нададуть детальну інформацію щодо місця та часу посадки на автобус.

Нагадаємо, за останній тиждень кількість заявок на виїзд із прифронтових міст та сіл Донецької області зросла майже вдвічі. Найбільше людей евакуюють із Дружківки, Миколаївки, Олексієво-Дружківки та Краматорська.