ЛЕП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

На підконтрольній частині Донецької області через нові удари російських загарбників по критичній інфраструктурі “значна” кількість споживачів залишилася без світла. Обстріли відбулися у ніч на 8 грудня, знеструмлення фіксують у, зокрема, у Дружківській громаді та Краматорську.

Про наслідки російських обстрілів повідомили у пресслужбі Укренерго.

“Вночі ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області. Внаслідок цього – на ранок у регіоні є значна кількість знеструмлених споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу”, — повідомили в Укренерго.

Там зазначили, що через російські обстріли 8 грудня по всій Україні застосовують графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу, а також погодинні відключення обсягом від 2,5 до 4 черг. Графіки обмежень для побутових споживачів на Донеччині можна переглянути на сайті “ДТЕК Донецькі електромережі”.

Про перебої з постачанням уже повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради. Там жителям громади нагадали про наявність “пунктів незламності”, які працюють за звичними адресами. Там є світло, санвузли, місце для відпочинку та інтернет. Дізнатися точну адресу можна за номером: +38 (099) 09-91-505.

Також світла немає у Дружківській громаді, пишуть у міській військовій адміністрації. Знеструмлення вплинули також і на водопостачання.

“Через відсутність електропостачання тимчасово призупинено й водопостачання — проблема має регіональний характер, адже електроенергії немає й у сусідніх громадах, від яких залежить робота водопровідних мереж”, — зазначили у ВА.

Там закликали громадян не зливати воду з батарей, адже у системах теплопостачання циркуляція теплоносія повинна підтримуватися під тиском.

“Самовільний злив води призводить до розгерметизації, падіння тиску та аварійної зупинки котелень, що може повністю паралізувати теплопостачальну систему у холодний період”, — доповнили там.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Донецької області є 73 функціональні “пункти незламності”. Але тільки 65 із них працюють цілодобово та готові прийняти людей у разі аварій чи надзвичайних ситуацій. Інші вісім наразі у “сплячому стані”.