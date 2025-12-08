Підтримати
Уночі росіяни знову били по енергетиці на Донеччині, там частина міст залишилась без світла

В'ячеслав Попович
На підконтрольній частині Донецької області через нові удари російських загарбників по критичній інфраструктурі “значна” кількість споживачів залишилася без світла. Обстріли відбулися у ніч на 8 грудня, знеструмлення фіксують у, зокрема, у Дружківській громаді та Краматорську.

 

Про наслідки російських обстрілів повідомили у пресслужбі Укренерго.

“Вночі ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області. Внаслідок цього – на ранок у регіоні є значна кількість знеструмлених споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу”, — повідомили в Укренерго.

Там зазначили, що через російські обстріли 8 грудня по всій Україні застосовують графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу, а також погодинні відключення обсягом від 2,5 до 4 черг. Графіки обмежень для побутових споживачів на Донеччині можна переглянути на сайті “ДТЕК Донецькі електромережі”.

Про перебої з постачанням уже повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради. Там жителям громади нагадали про наявність “пунктів незламності”, які працюють за звичними адресами. Там є світло, санвузли, місце для відпочинку та інтернет. Дізнатися точну адресу можна за номером: +38 (099) 09-91-505.

Також світла немає у Дружківській громаді, пишуть у міській військовій адміністрації. Знеструмлення вплинули також і на водопостачання.

“Через відсутність електропостачання тимчасово призупинено й водопостачання — проблема має регіональний характер, адже електроенергії немає й у сусідніх громадах, від яких залежить робота водопровідних мереж”, — зазначили у ВА.

Там закликали громадян не зливати воду з батарей, адже у системах теплопостачання циркуляція теплоносія повинна підтримуватися під тиском.

“Самовільний злив води призводить до розгерметизації, падіння тиску та аварійної зупинки котелень, що може повністю паралізувати теплопостачальну систему у холодний період”, — доповнили там.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Донецької області є 73 функціональні “пункти незламності”. Але тільки 65 із них працюють цілодобово та готові прийняти людей у разі аварій чи надзвичайних ситуацій. Інші вісім наразі у “сплячому стані”.

