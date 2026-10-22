Уночі російські військові били дроном по Краматорську — загинув 48-річний чоловік

Краматорськ на мапі DeepState

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У четвер, 22 жовтня, російські загарбники вдарили дроном “Гербера” по приватному сектору Краматорська: безпілотник влучив у домоволодіння, через атаку загинув цивільний мешканець міста.

Про це у коментарі для Вільного Радіо розповіла речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

Влучання відбулося о 02:20, уточнили у прокуратурі, загиблому було 48 років.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — воєнний злочин, який спричинив загибель людини.

Нагадаємо, поліція за минулу добу зафіксувала ще 1 894 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. Загарбники атакували лінію фронту та житлові квартали регіону, де були влучання дронів та авіабомб. Протягом минулої доби у Дружківці загинула цивільна людина, а вже після опівночі — ще одне життя обірвалося у Краматорську.