Управління праці й соцзахисту в Краматорську не прийматиме громадян до 14:00 29 квітня: що відомо

Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради тимчасово змінює графік роботи з відвідувачами: через технічні обставини прийоми не проводитимуть у першій половині найближчого дня.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Мешканці можуть отримати консультації з питань соціального захисту телефоном, уточили у Краматорській міській раді телефоном за такими номерами гарячих ліній:

з питань державної соціальної допомоги — 050-605-01-58;

щодо допомоги переселенцям — 095-402-41-51;

з питань пільг — 093-234-30-22.

