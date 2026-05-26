Прийом громадян у Центрі життєстійкості Торецької громади. Фото: Вільне Радіо

Фахівці управління соціального захисту населення Торецької міської військової адміністрації не прийматимуть громадян у Кременчуку 28 травня. Прийом на цей день анонсували у п’ятницю, 22 травня, однак вже скасували.

Оновлений графік прийому опублікували у пресслужбі Торецької міської військової адміністрації.

За новим графіком прийому громадян, в останньому тижні травня управління соцзахисту Торецької МВА прийматиму у Києві, Дніпрі та Кременечуці на базі місцевих гуманітарних хабів.

У Києві прийоми проводитимуть щодня від понеділка по п’ятницю (25-29 травня) у Центрі життєстійкості Торецької громади на вул. Вишгородській, 67 (Оболонський район) — з 10:00 до 14:00.

Людей, які хочуть отримати послуги фахівців із соцзахисту в Дніпрі, запрошують до культурного простору Торецької громади на проспекті Лесі Українки, 55. Там прийматимуть у понеділок, середу та п’ятницю — 25, 27 і 29 травня — з 9:00 до 14:00.

У Кременчуці відвідувачів приймають на вул. Академіка Маслова, 8 (Крюківський район) 25–27 та 29 травня з 10:00 до 14:00.

За додатковою інформацією можна звернутися за телефонами: (099) 611-89-54 та (066) 454-71-70 у робочі дні з 9:00 до 15:00.

Нагадаємо, місцева влада Торецької громади відкрила збір інформації про потреби чинних та демобілізованих військових з-поміж мешканців громади. Її планують використати для формування попередніх списків отримувачів допомоги до Дня захисників і захисниць.