Упродовж наступних двох років у Селидівській громаді можуть закрити три гімназії: як жителям долучитися до обговорень

Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У громаді вже радяться щодо закриття Селидівської та Української гімназій. Із часом подібне може спіткати ще один заклад середньої освіти, але поки там розглядають лише зміну його типу. Як долучитися до обговорення цих питань, розповідаємо в матеріалі.

Про оптимізацію мережі закладів середньої освіти журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень начальника Селидівської міської військової адміністрації Анатолія Немченка. Актуальну кількість закладів і причини їхнього можливого закриття нам повідомили у ВА у відповідь на запит.

Наразі в Селидівській громаді дистанційно працюють чотири заклади загальної середньої освіти, але за рік їх може поменшати. Із 1 серпня 2027 року там планують ліквідувати Селидівську гімназію №1 та Українську гімназію. Утім, рішення щодо них поки не ухвалили.

“Враховуючи соціальну значущість цього питання, його безпосередній вплив на права здобувачів освіти, їхніх батьків та працівників закладу, остаточне рішення буде ухвалюватися лише після проведення громадського обговорення та врахування висловлених пропозицій і зауважень”, — повідомили Вільному Радіо в Селидівській МВА.

Зауважимо, що обговорення щодо долі обох гімназій уже тривають. Висловитися з цього приводу жителі громади мають можливість до 26 квітня 2027 року. Зробити це можна, подавши свої пропозиції:

в електронній формі на адресу: [email protected] ;

у письмовій формі за адресою: 51900, Дніпропетровська область, місто Камʼянське, проспект Василя Стуса, будинок 15Б.

Також до 12 квітня 2027 року із громадськістю мають провести відкриті онлайн-зустрічі, на яких обговорять можливі закриття.

Однак зміни можуть торкнутися не лише цих двох закладів освіти. Відповідно до реформи “Нової української школи”, із 1 вересня 2027 року Селидівську ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 планують перетворити на гімназію.

Для довідки: “Нова українська школа” (НУШ) — це реформа освіти, яка змінює підхід до навчання дітей у школах. Її головна ідея в тому, щоб учні не просто запам’ятовували матеріал, а вчилися розуміти його і застосовувати в житті. У НУШ більше уваги приділяють практичним завданням, роботі в групах, розвитку критичного мислення та самостійності учнів. Учителі при цьому менше “читають лекції”, а більше допомагають дітям навчатися через практику. Згідно з реформою НУШ, до 1 вересня 2027 року заклади освіти розділять за рівнями. Замість шкіл І–III ступенів в Україні з’являться: гімназії — навчання з 1 по 9 клас (базова освіта);

ліцеї — профільна освіта для учнів 10–12 класів.

Перепрофілювати школу також мають після проведення громадських обговорень. Надсилати свої пропозиції і зауваження жителі можуть уже. Строки й способи обговорення ті ж самі, що і з гімназіями.

Утім, хоч у Селидівській громаді ще радяться з жителями, реформувати школу починають уже. Так, цього вересня в ній не планують відкривати 10 класи. І взагалі вже після перетворення на гімназію у серпні 2028-го її теж можуть закрити. Та перед цим — проведуть громадське обговорення.

“Рішення щодо формування та оптимізації мережі закладів освіти Селидівської міської територіальної громади ухвалюються з урахуванням вимог законодавства, демографічної ситуації, значного скорочення кількості дітей, міграційних процесів, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, тимчасової окупації території Селидівської міської територіальної громади, безпекових умов, потреб територіальної громади, а також необхідності формування ефективної мережі закладів освіти та раціонального використання бюджетних коштів”, — пояснили причини можливого закриття закладів у МВА.

Згідно із актуальним планом реформування мережі закладів загальної середньої освіти, зміни не стосуються лише Селидівського ліцею №1. Він поки працюватиме, як і раніше.

Раніше ми писали, що в Селидівській громаді залишився лише один дитячий садок — інший закрили через брак вихованців.