Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Кабмін розширив перелік фахівців серед молодих медиків, які мають право на одноразову допомогу у 200 тисяч гривень. Отримати кошти вони зможуть під час працевлаштування. Хто саме — читайте далі.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Разову грошову допомогу від держави можуть отримати випускники медичних спеціальностей, які відповідають таким обов’язковим критеріям:

успішно завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти;

працевлаштувалися до закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;

зобов’язалися відпрацювати на офіційній посаді у відповідній установі щонайменше три роки;

обрали для працевлаштування громади, де офіційно зафіксована критична потреба у медичних кадрах.

Раніше цей механізм поширювався тільки на випускників, які розпочинали свою трудову діяльність у сільській місцевості або безпосередньо на територіях активних бойових дій.

За новим рішенням уряду, право на виплату 200 тисяч гривень також отримали лікарі, які працевлаштувалися у медичні заклади на територіях можливих бойових дій. Однак є винятки — програма не поширюється на Київську область, а також на обласні центри: Запоріжжя, Миколаїв, Одесу, Харків та Чернігів.

Нагадаємо, у Донецькій області станом на травень 2026 року працює лише одна мобільна гінекологічна бригада. Вона виїжджає у громади за попереднім графіком та безкоштовно проводить консультації, УЗД, аналізи й скринінги. За перші чотири місяці 2026 року медики оглянули понад 500 жінок.