1 млрд грн планують витратити на ремонт та переобладнання, а 500 млн грн — на купівлю нових будинків. У Кабінет міністрів вирішили спрямувати 1,5 млрд грн субвенції на вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, 1 мільярд гривень використають на ремонт і переобладнання місць тимчасового проживання для переселенців. При цьому щонайменше 20% відремонтованих приміщень мають бути доступними для людей з інвалідністю та маломобільних груп.

Ще 500 мільйонів гривень спрямують на купівлю будинків у сільській місцевості для розміщення переселенців.

“Механізм купівлі такого житла буде затверджено протягом місяця після набрання чинності постанови”, — додала Юлія Свириденко.

Також за ці кошти можна буде закуповувати будівельні матеріали та модульні будинки для модульних містечок у прифронтових регіонах.

У прифронтових областях субвенцію покриватимуть повністю за рахунок державного бюджету. Для інших регіонів передбачили співфінансування: 90% коштів надасть держава, ще 10% мають забезпечити місцеві бюджети.

