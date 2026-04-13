Кабмін затвердив порядок надання субвенції на 700 мільйонів гривень для створення освітніх просторів. Цим коштом мають закупити техніку та меблі для навчальних кабінетів. Кошти отримають не всі, є конкретні умови.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Там розповіли, що рішення є частиною реалізації реформи старшої профільної школи — третього етапу Нової української школи. Уряд має спрямувати 700 мільйонів гривень на створення сучасних освітніх просторів. Так, цим коштом зможуть закупити техніку, мультимедійне обладнання, меблі для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій.

Водночас ремонтні роботи школи мають профінансувати коштом місцевих бюджетів або за підтримки партнерів.

Окрім цього, нову підтримку отримають не всі. Її надаватимуть лише комунальні заклади освіти, які відповідають визначеним критеріям:

входять до мережі профільної старшої школи у 2027 році або є спеціалізованими ліцеями

проводять навчання очно або у змішаному форматі

мають не менше 60 учнів у 8 класах

забезпечують щонайменше 10% співфінансування з місцевого бюджету.

Нагадаємо, два ліцеї з Краматорська та Покровська увійшли до переліку зі 150 шкіл, які братимуть участь у пілоті реформи середньої освіти. Вона має запрацювати вже з вересня 2026 року.