Зеленський: уряд виділив 1,5 млрд грн на захист енергетики у прифронтових регіонах

Українська енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Прифронтові регіони України отримали 1,5 мільярда гривень на захист своїх об’єктів енергетики. Також ухвалили рішення про мораторій на відключення споживачів у наближених до боїв громадах.

Про це відзвітував президент України Володимир Зеленський.

За його словами, уряд виділив додатково 1,5 мільярда гривень саме прифронтовим регіонам для захисту обʼєктів енергетики. Також сформували резерв обладнання для оперативного відновлення світла — його збільшуватимуть, запевнив Зеленський.

Серед іншого, посадовці вже ухвалили рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення.

Нагадаємо, у п’ятницю, 3 жовтня, російські загарбники атакували один з енергетичних об’єктів у Донецькій області, через що частина населених пунктів Краматорського району залишилася без світла.