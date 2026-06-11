Уряд запускає пільгові кредити до 150 млн грн — на відновлення бізнесу після обстрілів

Програма "Доступні кредити 5-7-9%". Ілюстративне фото: Урядовий портал

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В Україні запускають нову програму підтримки для бізнесу, який постраждав від обстрілів. Малі та середні підприємці зможуть отримувати пільгові кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна — до 150 мільйонів гривень. Їх видаватимуть у межах державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, з 1 липня підприємства малого та середнього бізнесу зможуть оформлювати кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна за пільговими умовами. Ставка за такими позиками становитиме 0,1% упродовж перших двох років, після чого вона зростатиме до 5%, 7% або 9% — це залежатиме від розміру бізнесу та створення нових робочих місць.

Максимальна сума кредитування в межах програми — до 150 мільйонів гривень. Водночас позики на відновлення не враховуватимуть у загальний ліміт державної підтримки, якщо підприємство користується кількома програмами одночасно.

За даними уряду, від початку дії програми “Доступні кредити 5-7-9%” у лютому 2020 року підприємці вже отримали 150,9 тисячі кредитів на суму понад 531,6 мільярда гривень. Лише з початку 2026 року — 16,4 тисячі позик на 71,6 мільярда гривень.

Програма є частиною політики розвитку українських виробників “Зроблено в Україні” і діє для малого та середнього бізнесу по всій країні.

Нагадаємо, на програму “єВідновлення” спрямували ще 2 мільярди гривень — цих грошей може вистачити на 20 тисяч родин. Кошти спрямують на компенсації людям, аби ті змогли відремонтувати пошкоджене житло.