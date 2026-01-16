Мобільний "пункт незламності" в Києві. Фото: ДСНС

На тлі масованих атак Росії по українській енергетиці в Україні уряд змінює правила пересування громадян у комендантську годину: людям дозволять вільно пересуватися вночі, аби дістатися до “пунктів незламності”. Окрім цього, Кабмін ухвалив низку інших рішень.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба напередодні пояснив, що точкові рішення щодо комендантської години потрібні, аби люди могли безпечно діставатися “пунктів незламності” та об’єктів життєзабезпечення, щоб під час комендатської години працювали заклади, які офіційно виконують функції “пунктів незламності” та щоб критична інфраструктура працювала без збоїв.

Водночас, додав Олексій Кулеба, рішення ухвалюють винятково за участі Сил оборони та рад оборони, створених при обласних військових адміністраціях. Це потрібно, аби уникнути “самовільних кроків на місцях”.

Крім зміни правил пересування, Кабмін посилив роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області. Міністр енергетики Шмигаль стверджує, що перші засідання обох штабів вже відбулися.

Додатково уряд рекомендував Національній комісії, яка що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, спростити процедури підключення резервного енергетичного обладнання до мереж: розгляд і погодження проєкту мають тривати 2 дні, отримання технічних умов — 2 дні, обстеження та опломбування вузла обліку — ще 2 дні.

“Перерозподіляємо резервне обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об’єктів життєзабезпечення. Державні компанії, насамперед “Укрзалізниця” і НАК “Нафтогаз” повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом ОЗП 2025/26 року в обсязі не менше 50% від загального споживання”, — додав міністр енергетики Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в українській енергетиці.