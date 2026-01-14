Українська енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Президент Володимир Зеленський заявив, що в українській енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації. У межах цього можуть змінити й правила комендантської години.

Про це сказав глава держави за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України.

За його словами, наслідки російських ударів і погіршення погодних умов є важкими, і багато питань потребують термінового розв’язання. Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби та ДСНС продовжують працювати в цілодобовому режимі, аби відновити світло та тепло.

Так, в енергетиці України загалом хочуть запровадити режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах буде перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль

Серед іншого, Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час надзвичайно холодної погоди:

“У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу — можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі”.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо підготували поради, які допоможуть зігрітися без опалення. Це актуально як для жителів Донеччини, де тепло є не всюди, так і для людей з інших областей, де батареї нерідко холодні під час блекаутів.