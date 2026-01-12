Ми підготували для вас поради, які допоможуть зігрітися без опалення. Це актуально як для жителів Донеччини, де тепло є не всюди, так і для людей з інших областей, де батареї нерідко холодні під час блекаутів.

Утепліть вікна, балкони та двері

Перші ніж говорити про те, як зігрітись, варто подумати над тим, як утримати тепло у вашій оселі. Більшу частину тепла забирають вікна, балкони та двері. Тому, якщо у вас вдома досі дерев’яні вікна, обов’язково закрийте усі щілини утеплювачем. Це можуть бути поролонові або гумові смужки.

Для найбільшого збереження тепла вікна рекомендують закривати аркушами ДВП, ДСП або OSB.

“Я б радив вставляти у вікна екструдований пінополістирол. Навіть якщо у вас металопластикові вікна, можна вставити під штапики. Достатньо 3 см товщини, воно буде гарно тримати тепло”, — рекомендує Вільному радіо консультант з питань фінансування енергоефективних заходів Микола Ільїнов.

Якщо немає змоги закупити спеціальні утеплювачі, спеціаліст радить забити вікна хоча б ковдрами. Це допоможе утримати тепло в оселі вночі. Детальніше з порадами щодо утеплювання від фахівця, ви можете ознайомитись за посиланням нижче.

Придбайте термобілизну або ковдру для збереження тепла

Купіть термобілизну — вона зберігатиме тепло вашого тіла. Така білизна зручна і в ній можна не тільки ходити по оселі, а й спати та навіть ходити на роботу. Не забувайте дотримуватись правил багатошаровості — одягайте декілька теплих речей одразу. Це можуть бути, наприклад, термобілизна, поверх неї штани з натуральних тканин та теплі шкарпетки.

Старайтесь мати вовняні шкарпетки на періоди без опалення. Важливо підбирати їх так, щоб вони щільно стискали ваші ноги, бо повітря між пальцями та шкарпеткою буде охолоджувати ноги. Утвориться піт, від цього ногам буде ще гірше.

Водночас не обов’язково витрачати гроші на термобілизну. Грійтесь, закутуючись у ковдри. Існують недорогі пледи з рукавами, які дозволяють повноцінно працювати за комп’ютером у теплі. Їх можна знайти за 1-2 тисячі гривень.

Проте найкращою ковдрою, яке вас зігріє, буде та, до складу якої входить вовна.

Рух — це життя та тепло

Старайтесь більше рухатись, особливо, якщо у вас сидяча робота. Найпростіше, що ви можете зробити у прохолодній оселі — це фізичні вправи. Проста шкільна руханка на 20-40 хвилин змусить кров швидше циркулювати тілом, це зігріє вас.

Якщо є можливість, займайтесь спортом на турніках, віджимайтесь, присідайте — напружуйте ваше тіло. Саме під час напруги тіло й буде зігріватися. Зазвичай після тренування тепло у тілі відчувається впродовж кількох годин.

Проте не обов’язково займатися саме спортивними вправами. Увімкніть улюблену музику та потанцюйте — ефект буде майже такий самий, як і від легкої зарядки.

Вас можуть долати лінощі, може здаватись, що, якщо ви почнете рухатись, вам стане ще холодніше. Однак пам’ятайте, що насправді рух — це найкращий спосіб зігрітися.

Користуйтесь сонячним теплом

Під час сонячної погоди обов’язково відкривайте штори, щоб сонце гріло вашу кімнату. Це додасть оселі кілька градусів тепла.

Також не забувайте провітрювати приміщення, щоби уникнути надмірної вологості. А вночі ретельно зачиняйте штори, всі щілини на вікнах та дверях, щоб зберегти тепло.

Використовуйте грілки

Не обов’язково мати саме гумову грілку, яку ви можете пам’ятати ще з радянських часів. Достатньо набрати гарячої води у звичайну пластикову пляшку та покласти у ліжко за деякий час до сну. Разом з вашим тілом така грілка може зберегти тепло до ранку.

“Проте будьте обережні: надійно закрийте кришку та не притуляйтеся відкритими частинами тіла до грілки, щоб не обпектися. До речі, так гріли постіль монархам у давнину — унікальний шанс відчути себе королем чи королевою”, — пояснюють лікарі.

Запалюйте свічки для обігріву рук

Звичайно, що у більшості є електрообігрівачі, але російські окупанти можуть знову гатити по критичній інфраструктурі. Тому для таких випадків слід мати запас свічок. Просто поставте свічку на ваш робочий стіл. Вона дасть небагато тепла, але, як мінімум, руки ви зможете зігріти.

Проте не забувайте про правила пожежної безпеки та не залишайте запаленні свічки без нагляду.

Приймайте душ, аби зігрітись

Якщо маєте доступ до гарячої води — прийміть душ. Однак не забувайте провітрювати ванну, бо різниця у температурі утворить велику кількість пару. Він своєю чергою піде в кімнати або кухню, буде вбиратись у меблі, а ще осідатиме на вікнах.

Погані ідеї, як зігрітись

Лікарі радять в холодну пору уникати шкідливих звичок. Окрім цього, є ще інші поради, які підготували медики. Перелік поганих ідей опублікували в Міністерстві охорони здоров’я України:

Найгіршою ідеєю зігрітись називають алкоголь. Спершу, коли людина випиває, дійсно здається, що начебто стало тепліше. Однак це ілюзія, оскільки тепло від органів переходить у зовнішні ділянки тіла. Тобто людина починає втрачати ще більше тепла у той час, коли життєво важливі органи втрачають комфортну для себе температуру. Будь-які цигарки, навіть електронні, сповільнюють кровообіг в руках та ногах. Тому ця шкідлива звичка призводить до ще більшого замерзання, хоч вам і може здатись, що стає краще, бо ви контактуєте з теплим об’єктом. Не носіть металеві прикраси. Особливо це стосується каблучок, які стискаючи пальці, — вони сповільнюють рух крові і, як наслідок, кінцівки швидше замерзають.

Тому прийміть душ, закутайтесь у ковдру, поставте свічку на робочий стіл та провітрюйте кімнати. Так ви відносно комфортно зможете дочекатись, коли комунальники увімкнуть централізоване опалення.

Нагадаємо, наші журналісти разом з лікарем розповідали, як зігрівати та вдягати дітей, щоб вони не застудилися, та чого точно не варто робити, аби не нашкодити їхньому здоров’ю. Крім цього, медик розповів про симптоми перехолодження, як вилікувати простуду та як правильно зігріватись після переохолодження, бо деякими неочевидними діями можна нашкодити здоров’ю.