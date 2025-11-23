Уряд скоротив перелік товарів і послуг “Національного кешбеку”. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Кабмін оновив правила використання коштів, накопичених у межах програми “Національний кешбек”. Тепер список товарів і послуг став коротшим. Такі зміни пов’язані зі стартом іншої державної програми “Зимова підтримка”.

Про це повідомили на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Зміни почали діяти з 22 листопада, відтепер кошти можна використати для оплати:

комунальних послуг;

поштових послуг;

продуктів харчування в магазинах та супермаркетах;

лікарських засобів і медичних виробів;

книжок та іншої друкованої продукції;

благодійних внесків, зокрема на ЗСУ.



У порівнянні з попереднім переліком, із дозволених витрат зникли мобільний зв’язок, кінотеатри та заклади харчування.

Для довідки: Про розробку державної програму кешбеку “Купуй українське” президент Володимир Зеленський повідомив ще в лютому 2024 року. Він зазначив, що громадяни України зможуть отримувати компенсацію частини оплати товарів і послуг, вироблених в Україні. На початку вересня 2024 року ця програма офіційно стартувала. Принцип роботи наступний: за придбання товару українського виробництва покупець може отримати кешбек розміром 10% від вартості товару. Сума кешбеку одному покупцю не може бути меншою ніж 2 гривні, та не може перевищувати 3 тисячі гривень на місяць. У лютому 2025 року в Мінекономіки повідомляли, що найпопулярнішою категорією витрат стали комунальні послуги та мобільний зв’язок. Станом на листопад до програми долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях. Участь беруть понад 7,5 мільйона українців, які отримали вже понад 4 мільярди гривень виплат.

У Міністерстві пояснили, що зміни пов’язані з запуском державної програми “Зимова підтримка”, яка передбачає виплату 1000 гривень кожному громадянину. Ці кошти після оформлення зарахують саме на картку “Нацкешбек”, тому правила витрат вирішили уніфікувати та спрямувати на базові потреби.

Оновлені умови діятимуть до 30 червня 2026 року. Водночас витрачати накопичені кошти на ліки, медвироби та друковану продукцію можна вже зараз.

Нагадаємо, що в Україні вже відкрили реєстрацію на отримання одноразової виплати 6500 гривень у межах програми “Зимова підтримка”. Гроші платитимуть громадянам, яких уряд визнав представниками найменш захищених категорій населення. Розповідаємо, хто і як може звернутися за такою допомогою.