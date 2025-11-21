Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

В Україні відкрили реєстрацію на отримання одноразової виплати 6500 гривень у межах програми “Зимова підтримка”. Гроші платитимуть громадянам, яких уряд визнав представниками найменш захищених категорій населення. Розповідаємо, хто і як може звернутися за такою допомогою.

Про старт реєстрації на виплату повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.

Так, до 17 грудня заявки на отримання 6500 гривень можуть подавати представники таких категорій населення:

діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях;

діти з-поміж ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім’ях;

люди з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Як оформити заявку на виплату 6500 гривень

Для отримання коштів люди, які належать до зазначених вище категорій, можуть скористатися застосунком “Дія”, або ж звернутися до Пенсійного фонду України.

Користувачам “Дії” рекомендують:

оновити застосунок до найактуальнішої версії;

обрати “Сервіси” → “Зимова підтримка” → “Зимові 6 500 грн”;

підтвердити, що користувач має активну “Дія. Картку”, на яку згодом зарахують гроші. Якщо картки немає, “Дія” запропонує її відкрити онлайн;

відправити сформовану заявку.

Якщо користувач не користується “Дією”, йому потрібно подати письмову заявку на допомогу в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду, уточнюють у Мінсоцполітики.

“Працівники Фонду допоможуть оформити заявку на “Зимові 6500 грн”, відкрити “Дія.Картку” чи іншу картку зі спеціальним режимом використання у банку”, — пишуть у відомстві.

Далі кошти надійдуть на “Дія. Картку” або іншу картку зі спеціальним режимом використання. Витратити гроші можна протягом 6 місяців після отримання. Перелік товарів, які можна придбати за ці 6500 гривень, обмежений. Допомогу надають для придбання теплих речей, ліків та вітамінів.

Згідно з прогнозами українського уряду, у 2025 році число отримувачів такої підтримки перевищить 660 тисяч громадян.

Нагадаємо, в Україні 15 листопада стартувала програма “Зимова підтримка”, яка передбачає виплату 1 000 гривень допомоги від держави для більшості громадян. Спочатку вони могли зареєструватися на виплату тільки онлайн, через “Дію”, однак від 18 листопада мають можливість оформити допомогу за допомогою Укрпошти. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як це зробити та кому виплату нарахують без звернення.