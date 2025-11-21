Підтримайте Вільне Радіо
В Україні відкрили реєстрацію на отримання одноразової виплати 6500 гривень у межах програми “Зимова підтримка”. Гроші платитимуть громадянам, яких уряд визнав представниками найменш захищених категорій населення. Розповідаємо, хто і як може звернутися за такою допомогою.
Про старт реєстрації на виплату повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.
Так, до 17 грудня заявки на отримання 6500 гривень можуть подавати представники таких категорій населення:
Для отримання коштів люди, які належать до зазначених вище категорій, можуть скористатися застосунком “Дія”, або ж звернутися до Пенсійного фонду України.
Користувачам “Дії” рекомендують:
Якщо користувач не користується “Дією”, йому потрібно подати письмову заявку на допомогу в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду, уточнюють у Мінсоцполітики.
“Працівники Фонду допоможуть оформити заявку на “Зимові 6500 грн”, відкрити “Дія.Картку” чи іншу картку зі спеціальним режимом використання у банку”, — пишуть у відомстві.
Далі кошти надійдуть на “Дія. Картку” або іншу картку зі спеціальним режимом використання. Витратити гроші можна протягом 6 місяців після отримання. Перелік товарів, які можна придбати за ці 6500 гривень, обмежений. Допомогу надають для придбання теплих речей, ліків та вітамінів.
Згідно з прогнозами українського уряду, у 2025 році число отримувачів такої підтримки перевищить 660 тисяч громадян.
Нагадаємо, в Україні 15 листопада стартувала програма “Зимова підтримка”, яка передбачає виплату 1 000 гривень допомоги від держави для більшості громадян. Спочатку вони могли зареєструватися на виплату тільки онлайн, через “Дію”, однак від 18 листопада мають можливість оформити допомогу за допомогою Укрпошти. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як це зробити та кому виплату нарахують без звернення.