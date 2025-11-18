Пересувне відділення Укрпошти. Ілюстративне фото: Укрпошта

В Україні 15 листопада стартувала програма “Зимова підтримка”, яка передбачає виплату 1 000 гривень допомоги від держави для більшості громадян. Спочатку вони могли зареєструватися на виплату тільки онлайн, через “Дію”, однак від 18 листопада мають можливість оформити допомогу за допомогою Укрпошти. Розповідаємо, як це зробити та кому виплату нарахують без звернення.

Про старт оформлення “Зимової підтримки” в Укрпошті повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Оформити “Зимову підтримку” громадяни України можуть у будь-якому стаціонарному або мобільному відділенні Укрпошти. Загалом їх по Україні вже понад 26 тисяч. Також заяву можна подати через листоношу.

Час реєстрації на виплату є обмеженим, встигнути у 2025 році потрібно до 25 грудня. Звернутися з заявою до Укрпошти у Мінсоцполітики закликають людей, які:

отримують пенсію на банківський рахунок і не користується застосунком “Дія”;

не мають індивідуального номера платника податків;

не можуть оформити заявку онлайн на дітей;

є опікунами недієздатних людей.

При подачі заяви на виплату потрібно мати з собою:

документ, який підтверджує особу;

ідентифікаційний код (або відмітку в паспорті з відмовою від коду);

документ, який підтверджує статус отримувача пенсії по інвалідності або соціальної допомоги (для пенсіонерів/отримувачів соцдопомоги);

свідоцтво про народження дитини (для людей, що оформлюють допомогу на дитину);

документ, що посвідчує особу опікуна, та документ, який підтверджує його призначення опікуном (для оформлювачів допомоги на недієздатну людину).

Водночас українцям, які отримують пенсію чи соцвиплати через Укрпошту, подавати заяву не потрібно — їм нарахують гроші автоматично.

Людей, які не можуть дістатися відділення Укрпошти, закликали телефонувати на гарячу лінію оператора за номером: +38 (080) 03-00-545. Після цього до них направлять листоношу, який допоможе подати заявку, зазначили у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, фінансову допомогу до зими в Україні громадянам надають вже другий рік поспіль. Журналісти Вільного Радіо вже писали, які особливості ініціатива має цьогоріч, а також на що можна витратити отримані кошти.