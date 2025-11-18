Підтримайте Вільне Радіо
В Україні 15 листопада стартувала програма “Зимова підтримка”, яка передбачає виплату 1 000 гривень допомоги від держави для більшості громадян. Спочатку вони могли зареєструватися на виплату тільки онлайн, через “Дію”, однак від 18 листопада мають можливість оформити допомогу за допомогою Укрпошти. Розповідаємо, як це зробити та кому виплату нарахують без звернення.
Про старт оформлення “Зимової підтримки” в Укрпошті повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Оформити “Зимову підтримку” громадяни України можуть у будь-якому стаціонарному або мобільному відділенні Укрпошти. Загалом їх по Україні вже понад 26 тисяч. Також заяву можна подати через листоношу.
Час реєстрації на виплату є обмеженим, встигнути у 2025 році потрібно до 25 грудня. Звернутися з заявою до Укрпошти у Мінсоцполітики закликають людей, які:
При подачі заяви на виплату потрібно мати з собою:
Водночас українцям, які отримують пенсію чи соцвиплати через Укрпошту, подавати заяву не потрібно — їм нарахують гроші автоматично.
Людей, які не можуть дістатися відділення Укрпошти, закликали телефонувати на гарячу лінію оператора за номером: +38 (080) 03-00-545. Після цього до них направлять листоношу, який допоможе подати заявку, зазначили у Мінсоцполітики.
