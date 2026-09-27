Уродженця Маріуполя засудили за шахрайство з інтимними послугами

Покарання за фейкову пропозицію надання інтимних послуг. Ілюстративне фото: Судово-юридична газета

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У Вінниці засудили уродженця Маріуполя, який розміщував в інтернеті вигадані оголошення про надання інтимних послуг. Чоловік використовував чужі фотографії, а клієнтів просив переказувати гроші на свою банківську картку. Двоє потерпілих загалом перерахували йому майже 14,5 тисячі гривень. Суд призначив обвинуваченому чотири роки обмеження волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням на один рік.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з вироку, який оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Обвинувачений — громадянин України, уродженець Маріуполя, який на момент розгляду справи жив у Вінниці та офіційно не працював. Його імʼя опублікували на сайті “Судова влада України”.

За даними суду, Єгор Якубенко створював на одному з сайтів оголошення про надання інтимних послуг. Для них використовував вигадані дані та фотографії оголених жінок, які знаходив в інтернеті. В оголошеннях він залишав власні номери телефонів.

Перший описаний у вироку випадок стався 26 серпня 2025 року. Один із чоловіків зателефонував за номером з оголошення, щоб домовитися про інтимні послуги. У відповідь обвинувачений запевнив, що може їх організувати, однак спочатку попросив повністю оплатити послугу — 2,5 тисячі гривень — та ще тисячу гривень нібито “страховки”.

Потерпілий переказав на банківську картку обвинуваченого загалом 3,5 тисячі гривень. Після отримання суми той перестав виходити на звʼязок та не повернув гроші.

Другого чоловіка за такою ж схемою ошукали у ніч проти 2 січня 2026 року. Спочатку обвинувачений попросив сплатити аванс — потерпілий переказав 2 999 гривень. Потім у нього попросили ще 2 тисячі гривень. Після другого переказу обвинувачений заявив, що попередні платежі нібито не зарахувалися, тому необхідно перерахувати ще 6 тисяч гривень.

Загалом другий потерпілий віддав майже 11 тисяч гривень, після чого обвинувачений так само припинив виходити з ним на звʼязок. Таким чином, за двома описаними у справі епізодами Єгор Якубенко отримав від потерпілих понад 14 тисяч гривень.

Під час розгляду справи фігурант повністю визнав провину та розкаявся. Він розповів, що придбав на ринку дві SIM-картки, а оголошення розміщував зі своїх мобільних телефонів.

За словами чоловіка, сам він інтимних послуг не надавав і організовувати їх для клієнтів не збирався. Потерпілим він називав місця у місті, куди вони нібито мали приїхати для зустрічі з жінками, хоча знав, що ніхто там на них не чекатиме. Отримані гроші, як розповів обвинувачений у суді, він витратив на оренду житла.

Потерпілі на засідання не прийшли та просили розглянути справу без них. Цивільних позовів про відшкодування завданої шкоди вони не подавали, а визначення покарання залишили на розсуд суду.

Суд визнав Єгора Якубенка винним у шахрайстві та повторному шахрайстві. Обставиною, яка помʼякшує покарання, визнали щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень. Обставин, які б обтяжували покарання, суд не встановив.

Як покарали чоловіка за шахрайство

За перший епізод шахрайства суд призначив чоловікові три роки обмеження волі, а за повторне шахрайство — чотири. Остаточно менш суворе покарання поглинули більш суворим — чотири роки обмеження волі.

Водночас від фактичного відбування цього покарання чоловіка звільнили та встановили іспитовий строк на один рік, який рахують від 23 вересня 2026 року. Упродовж цього часу засуджений має періодично реєструватися в органі пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та виконувати заходи пробаційної програми.

Раніше, у січні 2026 року, цього ж чоловіка вже засуджували за незаконне придбання, зберігання або перевезення наркотичних засобів без мети збуту. Тоді йому призначили штраф у 17 тисяч гривень із розстрочкою на рік. Станом на 21 вересня він не сплатив понад 11 тисяч гривень. Суд постановив, що залишок цього штрафу чоловік має сплачувати окремо від покарання за шахрайство.

Два телефони, якими чоловік, за матеріалами справи, користувався під час шахрайства, суд постановив конфіскувати.

Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів із дня його проголошення 23 вересня 2026 року.

Раніше ми писали про ще одного мешканця Маріуполя, якого окупаційна влада планує покарати за відео наслідків удару по ТЦ “Галактика”.