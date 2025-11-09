Підтримати
Уродженка Билбасівки сидітиме у тюрмі за листування, у якому розповідала про позиції ЗСУ бойовику т.з “ДНР”

Богдан Комаровський
Уродженка Билбасівки найближчі 15 років проведе у тюрмі, оскільки розповідала окупантам про розташування ЗСУ в Слов’янську. Вона листувалася з бойовиком так званої “ДНР”. На суді жінка свою провину визнала та “щиро розкаялася”. 

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

За матеріалами справи, у листопаді-грудні 2024 року жителька Билбасівки Слов’янської громади О. Салова листувалася з представником військ країни-агресорки. Як встановили слідчі — це був співробітник “командування внутрішніх військ МВС “ДНР”.

Жінка розповідала окупанту про дислокацію українських військових на території Слов’янська. Правоохоронцям відомо про чотири таких випадки, зокрема:

  • на території ПрАТ “Інститут керамічного машинобудування Кераммаш”;
  • на території колишнього Слов`янського авіаційного технічного училища;
  • на території будівлі Слов`янського фахового коледжу;
  • на території навчального закладу “Слов`янський професійний художній ліцей”. 

На суді О. Салова свою провину та “щиро розкаялася”, просила суворо не карати. А втім, йдеться у справі, жінка усвідомлювала, що надану нею інформацію бойовику т.з “ДНР” можуть використати росіяни для підривної діяльності проти України. 

Уродженку Билбасівки засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК). Її майно також конфіскують. 

Нагадаємо, О. Хохлов з Донецька у 2022 році ймовірно брав участь у роботі штабу окупантів під час бойових дій у Маріуполі. Українські слідчі  повідомили йому про підозру у держзраді та викликають на допит, адже чоловік має українське громадянство.

