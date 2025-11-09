Вирок суду про ув’язнення. Ілюстративне фото: Національна асоціація адвокатів України

Уродженка Билбасівки найближчі 15 років проведе у тюрмі, оскільки розповідала окупантам про розташування ЗСУ в Слов’янську. Вона листувалася з бойовиком так званої “ДНР”. На суді жінка свою провину визнала та “щиро розкаялася”.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень.

За матеріалами справи, у листопаді-грудні 2024 року жителька Билбасівки Слов’янської громади О. Салова листувалася з представником військ країни-агресорки. Як встановили слідчі — це був співробітник “командування внутрішніх військ МВС “ДНР”.

Жінка розповідала окупанту про дислокацію українських військових на території Слов’янська. Правоохоронцям відомо про чотири таких випадки, зокрема:

на території ПрАТ “Інститут керамічного машинобудування Кераммаш”;

на території колишнього Слов`янського авіаційного технічного училища;

на території будівлі Слов`янського фахового коледжу;

на території навчального закладу “Слов`янський професійний художній ліцей”.

На суді О. Салова свою провину та “щиро розкаялася”, просила суворо не карати. А втім, йдеться у справі, жінка усвідомлювала, що надану нею інформацію бойовику т.з “ДНР” можуть використати росіяни для підривної діяльності проти України.

Уродженку Билбасівки засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК). Її майно також конфіскують.

