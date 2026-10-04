Уродженця Краматорська засудили до 15 років увʼязнення: він коригував удари Росії — провину за це не визнав

Суд. Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

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Найближчі 15 років проведе у тюрмі уродженець Краматорська, який коригував удари Росії по українських військових у районі. Правоохоронці змогли задокументувати десять таких випадків, однак свою провину чоловік на суді не визнав. Деталі цієї справи — читайте далі.

Про неї журналісти Вільного Радіо дізналися із вироку на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

За матеріалами справи, йдеться про уродженця Краматорська, однак на момент вчинення злочинів він проживав у селищі Малотаранівка. Упродовж грудня-жовтня 2025 року чоловік неодноразово передавав військовому Росії інформацію про українських військових у цьому районі — усього правоохоронцям вдалося задокументувати десять таких випадків.

З представником країни-агресорки фігурант спілкувався через месенджер WhatsApp: надсилав координати й скриншоти карт місцевості, дані про оборонні рубежі — окопи та бліндажі —, дислокацію Сили оборони і їхньої техніки. А у січні 2026 року він написав про те, що українські військові розмістилися у приватному будинку за певною адресою.

“Поширення вказаної інформації може заподіювати шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, підриває стан боєготовності військових формувань, несе загрозу життю та здоров`ю їх військовослужбовців та використовується в проведення підривної діяльності проти країни”, — йдеться у вироку.

Викрити обвинуваченого вдалося в межах негласних слідчо-розшукових дій — під час обшуків у нього забрали два телефони з інформацією та листуваннями. На суді він провину не визнав та стверджував, що згаданого в матеріалах справи військового країни-агресорки не знає, а мобільний, на якому була переписка з окупантом, нібито купував 5-6 років тому в Калузі РФ.

Разом із тим під час засідання чоловік запевняв, що про ситуацію в місті нікому не повідомляв та ні з ким не спілкувався, однак результати НСРД пояснити не зміг. Його засудили за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України) до 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд РФ наприкінці вересня вдруге засудив військового “Азову” Миколу Щербатова. За заявами окупантів, у травні 2022-го чоловік потрапив у полон. Через два роки його вперше засудили за нібито обстріли Маріуполі, а нині закидали “участь в терористичній організації”.